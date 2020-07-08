the wall street juornal

ترامب يسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

أكدت الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام أنطونيو غوتيريش رسميًا بانسحابها من منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك للصحفيين الثلاثاء: "بوسعي التأكيد أن الولايات المتحدة أبلغت الأمين العام يوم 6 تموز بانسحابها من المنظمة"، مضيفًا أن عضوية الولايات المتحدة في المنظمة ستنتهي بعد عام، اعتبارًا من 6 تموز 2021.

the jerusalem post

تركيا تقول إن ستة قتلوا في هجوم بقنبلة قرب الحدود السورية

اتهمت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية، بتنفيذ هجوم بقنبلة في بلدة تل أبيض شمال شرق سوريا، قتل فيه 6 أشخاص وأصيب 11 آخرون.

وجاء في بيان لمكتب حاكم إقليم شانلي أورفة بجنوب شرق تركيا، أن "الهجوم استخدمت فيه سيارة مفخخة وأصيب فيه 17 مدنيًا عولجوا في مستشفيات على جانبي الحدود.

روسيا اليوم

خبير مصري لـ:RT الإثيوبيون اليوم أكثر تشددًا بشأن سد النهضة

قال خبير المياه المصري نادر نور الدين في تعليق لـRT على مفاوضات سد النهضة اليوم، إن الإثيوبيين كانوا اليوم أكثر تشددا من أي وقت مضى، وحتى من مفاوضات واشنطن الأخيرة.

وأضاف أن الإثيوبيين يتعمدون الخلط ما بين إدارة السد وإدارة المياه، ويصممون على أن يكون من حقهم تغيير ما يتم الاتفاق عليه من قواعد، منفردين وألا يكون هناك مرجعية قانونية للمحاسبة.