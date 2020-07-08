الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء عين مجلس إدارة للكهرباء عون: ضرورة السير في التدقيق المالي المركز دياب: اللبنانيون سيلمسون تدريجيا تغييرا ايجابيا

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "ضرورة السير في موضوع التدقيق المالي المركز، نظرا لأهميته، لا سيما وأن من العوامل الأساسية لدرسه الأوضاع المالية والنقدية وعمل مصرف لبنان، إضافة الى أهميته في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي". من جهته، اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان "الحكومة مستمرة في ورشة عملها والتحضيرات خلال الفترة الماضية بدأت تعطي نتائجها"، وقال: "سيلمس اللبنانيون تدريجيا تغييرا إيجابيا في المسار. خطة دعم السلة الغذائية التي ستعلن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها، ومنع التجار من تشويه هدفها".

وكالة الأناضول

سفير الكويت بأنقرة يشيد بتدابير السياحة الآمنة لتركيا

أشاد السفير الكويتي لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي، بالتدابير التي اتخذتها السلطات التركية ضد فيروس كورونا في القطاع السياحي. وفي تصريح للأناضول، تطرق الوزير إلى الاجتماع الذي عقد في ولاية أنطاليا وشرح خلاله وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي تدابير تركيا السياحية ضد كورونا. وأشار السفير إلى أنه رصد بنفسه التدابير المتخذة من مطار أسن بوغا في أنقرة وحتى مطار أنطاليا، قائلًا: "أظهروا لنا كل التدابير المتخذة، ورأينا جميع التدابير حيال السياح، وتركيا أمنة من هذه الناحية".

وكالة أنباء رويترز

مصر وفرنسا وألمانيا والأردن تحذر إسرائيل من ضم أراض فلسطينية

حذرت مصر وفرنسا وألمانيا والأردن إسرائيل يوم الثلاثاء من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية قائلة إن ذلك قد تكون له عواقب على العلاقات الثنائية. وقالت الدول في بيان وزعته وزارة الخارجية الألمانية إن وزراء خارجيتها بحثوا كيفية استئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وتعارض هذه الدول، إلى جانب أغلب الدول الأوروبية، خطط إسرائيل التي تتضمن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في إطار اتفاق سلام تروج له إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

نصر الله: حزب الله لا يمانع أن تقدم أمريكا مساعدات إلى لبنان

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن "حزب الله" لا يمانع أن تقدم أمريكا مساعدات إلى لبنان، مضيفا: "التوجه شرقا لا يعني الانقطاع عن الغرب". بيروت - سبوتنيك. وأوضح نصر الله، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمانع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات إلى لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة."خلال أسابيع"... وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، في كلمة متلفزة: "التوجه شرقا لا يعني أن ندير ظهرنا للغرب أو أن نقاطع أحدا".