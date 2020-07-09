هل ستلجأ إيران لـ "إنتاج سلاح نووي" رداً على تفجير مبنى في إحدى منشآتها النووية مؤخراً؟ - سايمون هندرسون – 6/7/2020

توقّع أن شكلاً من أشكال "الحرب النووية" قد بدأ في الشرق الأوسط. وقال إنه تمّ تدمير محطة تجميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة التخصيب الرئيسية في موقع ناتانز الأسبوع الماضي، ربما بواسطة قنبلة، وفقاً لبعض التقارير. وما حدث حقاً هو موضوع الكثير من التكهنات. وكان مسؤولون إيرانيون قد ذكروا أنهم على علم بما حصل ولكنهم سيعلنون عن الأمر "في وقت لاحق". ونقل عن المعلّقين الذين يبرزون فور حصول مثل هذه الأحداث، إذا كانت إسرائيل تقف وراء التفجير فربما يكون ذلك رداً على الهجوم الإلكتروني الذي شنته إيران على محطة إسرائيلية لتحلية المياه قبل بضعة أشهر. والخطر هو أن تفكر طهران برد "نووي" - (على سبيل المثال) هجوم يستهدف منشأة نووية إسرائيلية كـ "مفاعل ديمونا البحثي" في ​​جنوب إسرائيل.

على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يدركوا أنّ كلّاً من الطرفيْن يجب أن يعطي، وليس مجرد أن يأخذ - ديفيد ماكوفسكي و دينس روس – 6/7/2020

نقلاً عن بعض التقارير فإن البيت الأبيض عقد اجتماعاً مهمّاً هذا الأسبوع لاتخاذ قرارٍ بشأن كيفية التعاطي مع مسألة ضمّ الإسرائيليين للأراضي المخصصة لهم في خطة ترامب للسلام.

وأوضحا أنهما انتقدا هذه الخطة، معتقدين أنه من خلال الدعوة إلى استيعاب جميع المستوطنات الـ 130 - بما فيها الـ 78 مستوطنة خارج الكتل - فإن ذلك يجعل الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتوصل إلى نتيجة الدولتين القابلة للاستمرار شبه مستحيلة.

وتختلف وجهة نظر إدارة ترامب عن ذلك، لأنها تعتقد أن الدولة الفلسطينية لا تتطلب قيام تواصل جغرافي في الضفة الغربية أو على الحدود مع الأردن - وبالتالي تُروّج لخطتها كوصفة جديدة يوثق بها لحل الدولتين. وبالفعل، وصف الرئيس الأميركي الخطة أثناء عرضها بأنها تلبي احتياجات الطرفين، حيث سيحصل الفلسطينيون على دولة في 70 في المائة من أراضي الضفة الغربية كما سيحصلون على أراض من إسرائيل في النقب بجوار غزة تقارب مساحتها حوالي 10 في المائة من أراضي الضفة الغربية. ومن جانبها، ستستوعب إسرائيل 30٪ من أراضي الضفة الغربية، التي تشمل جميع المستوطنات وغور الأردن.

وتُوضح الخطة، التي يطلق عليها رسمياً "الرؤية"، أنها صفقة شاملة. لنلاحظ كلماتها: "لدى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين مواقف تفاوضية قائمة منذ مدة طويلة، لكن عليهم أيضاً الإدراك أن التسوية ضرورية للمضي قدماً. ومن المُحتّم أن يدعم كل طرف جوانب من هذه الرؤية ويعارض جوانب أخرى منها. ومن الضروري أن يتم تقييم هذه الرؤية بشكل كلي. وتقدم هذه الرؤية مجموعة من حلول الوسط التي يجب على الطرفين دراستها، من أجل المضي قدماً والسعي نحو مستقبل أفضل يستفيد منه كليهما والآخرين في المنطقة.