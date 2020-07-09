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حط في بيروت قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي في زيارة تحمل عدة رسائل مؤكداً على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني..

المنار

لم يأت قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي فاتحاً إلى لبنان، بل حاملاً كعادته رسائل مغمسة بالنكهة الإسرائيلية، فجال بين المقرات الرسمية، من بعبدا إلى عين التينة، ثم دخل السراي الحكومي كأول زائر أميركي للقاء الرئيس حسان دياب، بالتزامن مع غارات سياسية شنها وزير خارجية بلاده مايك بومبيو على حكومة دياب، ومفجراً غضبه بل حقده بالشعب اللبناني، معلناً بكل صلافة منع النفط الإيراني والمساعدات عن لبنان.

nbn

الوفد الأميركي العسكري استقبل عند المطار بتظاهرة رافضة لإحياء ذكرى تفجير المارينز ليقتصر الأمر على محطة قصيرة عند النصب التذكاري للجنود الأميركيين. واليوم كذلك وصل إلى بيروت رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بعد إفراج السلطات الأميركية عنه إثر إصابته بفيروس كورونا واللافت أن الخارجية الأميركية انتقدت الإفراج وأبقت تاج الدين على لائحة العقوبات.

mtv

في السجل العقاري في بعبدا تقنين الكهرباء حرم المواطنين والمحامين إجراء معاملاتهم إلا بشق النفس. في الدوائر العقارية في جونية لا حبر ولا ورق لطبع المستندات والخرائط، ما جعل المواطنين يبذلون جهوداً شاقة لإنجاز ما يريدون. على الطرقات وفي الشوارع في كل لبنان تقريياً لا إشارات سير، فيما السيارات تتزاحم وتتسابق على أحقية المرور.

NTV

يوم أميركي طويل انتشر ساحلاً وقصراً وعند أبواب المطار الذي استقبل قاسم تاج الدين مفرجاً عنه بموجب فدية مالية دفعها إلى خاطفيه الأميركيين. فبعد خمسين مليون دولار وثلاث سنوات سجن عاد تاج الدين إلى بيروت بعد اختطافه من المغرب وهو لم يشأ الاعتراف بأنه كان جزءاً من أي صفقة تبادل.

OTV

الإصلاح ثم الإصلاح فالإصلاح. شعار ممتاز. لكن، إذا سلمنا جدلاً أن جميع من ينطقون به اليوم إنما يفعلون ذلك عن حسن نية، بعدما اقتنعوا أن الأمر بات حتمياً، ولا مفر منه، بعدما وصلنا إلى الانهيار.

LBC

في قراءة دعوة بكركي إلى الحياد، فقد علمت ال lbci، أن البطريرك الراعي سينقل إلى روما قريباً، مشروعاً يعده عن حياد لبنان، وأنه سبق وقدم memorandum عنه، لأكثر من جهة حول العالم ، وأنه لن يتردد في طرح مشروع الحياد هذا ونقله إلى كل المحافل الدولية تمهيداً للعمل عليه وتطبيقه، حسب مصادر بكركي .

الميادين

اعتبرت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام أن "افتتاح الصين مكتباً جديداً للأمن القومي في هذه المستعمرة البريطانية السابقة لحظة تاريخية ستساعد في حماية الأمن القومي.

وقالت لام في خطاب خلال افتتاح المكتب الجديد: "إن حفل الافتتاح اليوم هو لحظة تاريخية، لأننا نشهد مرحلة جديدة من إرساء نظام قانوني سليم وآلية للحفاظ على الأمن القومي في هونغ كونغ".

الجزيرة

جدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو القيادة العليا للقوات البرية والبحرية والجوية، لكنه أبقى وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز في منصبه.

العربية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تصريح مغني الراب كانييه ويست بأنه سيترشح للانتخابات الرئاسية "مثير جداً للاهتمام".