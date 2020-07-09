لبنان الحر

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دارته كليمنصو مساء اليوم، وفداً من حزب الطاشناق، ضم الأمين العام النائب هاغوب بقرادونيان، وعضوي اللجنة المركزية الدكتور إيلي طاشجيان وجورج صابونجيان، في حضور مستشار رئيس التقدمي رامي الريس، حيث جرى عرض لمختلف الأوضاع والتطورات العامة.

صوت لبنان

أعلن المكتب الإعلامي لعضو تكتل "لبنان القوي" النائب العميد أنطوان بانو في بيان، أنه "زار صباح اليوم وزير الداخلية محمد فهمي، وشكل اللقاء مناسبة للتداول في السرقات التي تشهدها بيروت منذ فترة"، ونوه بانو بـ"الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى الأمنية لملاحقة المرتكبين وكل من يحاول استغلال الساحة اللبنانية لزعزعة الاستقرار الداخلي".

radio orient

زارت النائبة بهية الحريري رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه بالقصر البلدي، في حضور رئيس لجنة الطوارئ في البلدية عضو المجلس البلدي الحاج حسن شماس .

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين، على رأس وفد دبلوماسي وعسكري، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مستشاري رئيس الحكومة السفير جبران صوفان والعميد حسني ضاهر ومدير مكتب دياب القاضي خالد عكاري.

صوت المدى

اعتبرت وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم أن "الحكومة تخطت مطب الرفض المبدئي للتحقيق الجنائي المالي ويبقى اختيار الشركة التي ستجري هذا التدقيق بعد الاطلاع على التقارير الأمنية"، داعية في مداخلة عبر شاشة "أو. تي. في" "الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى بث الإيجابية والابتعاد عن جلد الذات قائلة: "فلنشجع المغتربين والسياح للقدوم إلى لبنان، ولنكف عن نشر الشائعات، لدينا معلومات عن اتصالات يقوم بها بعض الجهات لتخويف المغترب وحثه على عدم المجيء".