قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن بلادها ستواصل جهودها من أجل التوصل لشراكة جديدة مع بريطانيا بحلول نهاية العام وأنه على الاتحاد الأوروبي أن يستعد أيضاً لانفصال مفاجئ بدءاً من 2021.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه مستعد لعقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و982 ألفاً و900 حالة.

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أنه أخذ يتماثل للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد..

توصلت دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 واضحة، قد يتحملون المسؤولية عن وقوع نصف حالات الإصابة بهذا المرض في العالم.