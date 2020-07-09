دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للإسراع بتعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا. وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "منصب المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا لا يزال شاغراً منذ 4 أشهر، وهذا يقوض الجهود الرامية إلى التسوية السلمية في ليبيا".

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن توقيع بلاده اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا خطوة تاريخية، باعتبارها الأولى لتركيا مع جيرانها في البحر المتوسط. إن تركيا وجهت دعوة إلى اليونان ومصر وليبيا وبقية جيرانها في شرق المتوسط للعمل من أجل اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية، إلا أن الاتفاقية مع ليبيا كانت الأولى في هذا الاتجاه. وشدد أن الاتفاقية لا تعني طرفاً ثالثاً بشكل مباشر، ولا تنتهك حقوق بقية الأطراف.

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس حرص بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية، لا سيما في مجال الصادرات العسكرية. وبحث نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي مع والاس، الشراكة بين البلدين خصوصاً في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من جهود لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

أطلق ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤشر دبي للأمن الإلكتروني الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يدعم الأداء العام في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الإمارة وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي: "سيعمل المؤشر على قياس مدى تقدم وجاهزية المؤسسات الحكومية في الإمارة لتقييم مخاطر الفضاء الإلكتروني والتعامل معها لضمان ردع تلك المخاطر.

أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفياً مع نظيره الفلسطيني محمود عباس ملفات التسوية الشرق أوسطية، وشدد على أهمية تعزيز الوحدة الفلسطينية.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا قدمت عرضاً لمصر والسودان وإثيوبيا بتقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي وهناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة. "إنهم يعرفون ذلك".