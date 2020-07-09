النهار/ وجدي العريضي

وصف حراك السفير السعودي وليد بن عبدالله البخاري تجاه المسؤولين اللبنانيين بأنه ممزوج بالحذر والهدوء في آن واحد، مع التأكيد أن المملكة ستدعم لبنان ولن تتخلى عنه.

ولفت إلى أن زيارات البخاري إلى المرجعيات والقيادات السياسية والروحية لن تتوقف، متسائلاً هل من مفاجأة سعودية للبنان؟

النهار/ رضوان عقيل

كتب عن زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي لبيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين، مشيراً إلى أن الجنرال الأميركي تعاطى مع الملفات التي تخص لبنان بتصميم وهدوء ووضوح.

ونقل عن مصادره قولها إن الجنرال ماكينزي لفت إلى أن الدعم الذي تقدمه أميركا للجيش سيستمر بالوتيرة نفسها سواء بالعتاد الذي توفره للمؤسسة العسكرية إضافة إلى تدريب الضباط في المعاهد الأميركية، وأبدى حماسة بلاده لتأمين شروط الاستقرار في لبنان ودعم أمنه والحفاظ على السلم الأهلي، مضيفاً أن الرئيس ميشال عون قال أمام ضيفه إن الجيش نجح في تنفيذ عمليات ومهمات استخباراتية وحقق نجاحات عدة في الداخل وعلى الحدود.

نداء الوطن/ طوني فرنسيس

قال إن الكلام الزراعي الذي يتكرر على مسامعنا يأتي من زمن آخر زمن لا علاقة له بأوضاعنا وظروف معيشتنا، إنه نوع من التحايل على حجم المصيبة لإثبات صحة النظرية وتبريرها، وهو بذلك يعمق الأزمة ولا يحلها ويداوي سراطاناً بحبة أسبرين.

الأخبار/ ابراهيم الأمين

رأى أن إعلان "حزب الله" انخراطه في معركة بناء الاقتصاد المنتج تمثل تحولاً كبيراً يجدر بأصدقاء الحزب قبل أعدائه التعرف عليه جيداً والتدقيق في طبيعته، مشيراً إلى أن التحول في سياسة "حزب الله" الداخلية لا يعني إقراره خطة تغيير النظام في لبنان، وهذا التحول لا يوجد تعديلات جوهرية في آليات الحكم القائمة.

اللواء/ عمر البردان

اعتبر أن تحرك سفراء الخليج لا يرقى إلى مبادرة حيال لبنان وإنما في إطار البحث عن مخارج من أجل مساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية والمالية.

ونقل عن مصادر قريبة من بكركي قولها إن البطريرك الراعي الذي يدرك حجم المخاطر الجسيمة التي تحدق بلبنان أراد أن يضع النقاط على الحروف.