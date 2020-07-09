The Wall Street Journal

الولايات المتحدة تحقق رقماً قياسياً جديداً بأكثر من 59 ألف حالة

أظهرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة شهدت يوم الأربعاء أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وتشير إحصاءات "رويترز" المبنية على بيانات السلطات المحلية في الولايات الأمريكية، إلى أن ولاية فلوريدا سجلت نحو 10 آلاف حالة إصابة جديدة، وولايتي كاليفورنيا وتكساس أكثر من 7 آلاف في كل واحدة منهما.

كما سجلت ولايات تينسي وفرجينيا الغربية ويوتا مستويات قياسية للإصابات بالفيروس، فيما تم رصد زيادة الإصابات في 42 ولاية أمريكية من أصل 50.

وبلغت حصيلة الإصابات يوم الأربعاء 59060 حسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن تلك المعطيات لا تزال جزئية، إذ أن سلطات بعض الولايات لم تقدم بياناتها بعد.

Haaretz

الأمم المتحدة تحذّر من أن اليمن على شفير المجاعة مجدداً

أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي الأربعاء، أن اليمن يقف من جديد على حافة المجاعة بسبب نقص التمويل.

وقالت غراندي، إن "برامج المساعدات التي تشمل الرعاية الصحية والغذاء تغلق بالفعل بسبب نقص الأموال والوضع الاقتصادي يتدهور بشكل مخيف".

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية حزيران الماضي، أن أكثر من عشرين مليون يمني يعانون من الجوع المزمن وأنهم معرضون للإصابة بفيروس كورونا.

روسيا اليوم

صور الأقمار الصناعية تكشف منشأة نووية بالقرب من بيونغ يانغ غير معروفة سابقاً

ذكرت وكالة "سي أن أن" الأمريكية الأربعاء، أن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية تظهر منشأة نووية نشطة لم تكن مكتشفة، بالقرب من عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.

صور الأقمار الصناعية تكشف منشأة نووية بالقرب من بيونغ يانغ غير معروفة سابقاً.

وأشار تقرير للوكالة، إلى أن الخبراء أكدوا أن صور الأقمار الصناعية، والتي قدمتها شركة "Planet Labs" الأمريكية، تعود لمنشأة نووية.

وأوضح الخبراء، أن القرية الواقعة بالقرب من بيونغ يانغ، هي عبارة عن منشأة فاعلة، وأنه من الممكن أنها مرتبطة بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ".