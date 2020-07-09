الوكالة الوطنية للإعلام

عون استقبل ماكينزي: لتطوير التعاون العسكري بين لبنان وأميركا

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا والوفد المرافق، في زيارة تعارف بعد تعيينه في منصبه الجديد. وخلال اللقاء الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، نوه الرئيس عون بـ"التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأميركي في مجالات التدريب والتسلح"، متمنياً "تطوير التعاون العسكري بين البلدين". وأشار الرئيس عون الى "الدعم الذي لقيه الجيش اللبناني من قبل الجيش الأميركي، خلال معركة "فجر الجرود" ضد الإرهابيين"، مؤكداً أن "الجيش نجح في القضاء على أفراد الخلايا النائمة في المجموعات الإرهابية وهو يواصل مطاردتهم". من جهته، أكد الجنرال ماكينزي "استمرار دعم القيادة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني الذي يدافع عن استقلال لبنان وسيادته"، لافتاً إلى "القدرات المميزة التي يتمتع بها الجيش اللبناني في مختلف المستويات القتالية والتدريبية والتي يعززها التدريب الجيد والمتواصل".

وكالة الأناضول

وزيرا خارجية تركيا وبريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيره البريطاني دومينيك راب، العلاقات الثنائية قبل وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقر الخارجية البريطانية بالعاصمة لندن، في إطار زيارة يجريها تشاووش أوغلو إلى بريطانيا. واستغرق اللقاء نحو الساعتين، تناول خلاله الجانبان مكافحة وباء فيروس كورونا، وقضايا إقليمية ودولية مستجدة. كما التقى تشاووش أوغلو، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أوروبا، ويندي مورتون.

وكالة أنباء رويترز

وكالة: روسيا تعمل مع تركيا للتوسط في وقف إطلاق النار في ليبيا

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله إن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار فورا في ليبيا. وقال لافروف إن الجيش الوطني الليبي، الذي تدعمه روسيا، مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار ويأمل أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بالتوقيع أيضاً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الصحة الروسية تسجل ثالث عقار روسي ضد كورونا

اعتمدت وزارة الصحة الروسية عقار "كورونافير" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تنتجه شركة "R-Pharm"، ليصبح ثالث عقار روسي يحصل على موافقة الوزارة. ووفقاً للشركة المصنعة، سيتم استخدام الدواء في المستشفيات فقط وويمنع إعطائه في الحالات التالية: الحوامل، المرضعات، في حالة وجود قصور كلوي وكبدي حاد، كذلك يمنع استخدام الدواء من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. يذكر أن وزارة الصحة الروسية كانت قد وافقت في أيار الماضي على أول دواء لوباء "كوفيد-19"، صنع من قبل صندوق الاستثمار المباشر الروسي والشركة الكيميائية "خيم رار"، حيث أطلق عليه اسم "آفيفافير". وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%. وفي نهاية شهر حزيران حصل عقار "أريبليفير" المطور في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد على موافقة وزارة الصحة الروسية، حسبما أورد موقع اللائحة الحكومية للعقاقير.