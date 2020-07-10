الجمهورية 8/7/2020

تيرييه إلى رين... وفيريسيمو مدرباً

أعلن أزولمبيك ليون الفرنسي انتقال المهاجم مارتن تيرييه إلى صفوف منافسه رين مقابل 15 مليون يورو (17 مليون دولار)، منها 3 ملايين يورو كمتغيرات. وشارك اللاعب البالغ عمره 23 عاماً في 77 مباراة مع ليون منذ انتقاله إلى النادي في 2018، وسجّل 17 هدفاً في كل المسابقات. وأكّد ليون أنه سيحصل على 15 بالمئة من أرباح رين إذا قرر بيع اللاعب، إلى جانب مبلغ يتراوح بين مليونيين و3 ملايين يورو إذا اجتاز ثمن الصفقة رقماً محدّداً لم يكشف عنه.

نداء الوطن 8/7/2020

هاورد يشارك مع لايكرز

أشار لاعب لوس أنجليس لايكرز داويت هاورد إلى أنه سيشارك في استئناف موسم الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة في 30 تموز الجاري، وإن ذلك لن يصرف اهتمامه عن النضال الاجتماعي.

نداء الوطن 8/7/2020

فورمولا واحد: ألونسو يعود في 2021

سيعود بطل العالم مرتين الإسباني فرناندو ألونسو إلى منافسات الفورمولا واحد في 2021 مع فريق رينو الفرنسي بعد ثلاثة أعوام من مغادرته منافسات الفئة الأولى. وأوردت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ألونسو الذي سيتم التاسعة والثلاثين من العمر هذا الشهر وقّع وسيتم إعلان ذلك رسمياً.