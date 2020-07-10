الديار/كمال ذبيان

قال إنّ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ما زال يبث التفاؤل بأنّ الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان على كل المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ستتغيّر وتتحسن نحو الأفضل، وإنّ الوقت سيعمل لصالح اللبنانيين، ولكن يلزمنا مزيد من الصبر، إذ يؤكد الرئيس عون لمن يلتقيهم، بأنّه يشعر مع وجع وألم المواطنين، وقد ارتفعت نسبة الفقر في صفوفهم، لا سيما بعد موجة وباء "كورونا" الذي أثّر على اقتصاد العالم.

الديار/ محمد علّوش

قال إنّ لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تشكّل مادة دسمة للتحليلات ورسم المعادلات والحديث عن تفاهمات واتفاقات تُصيب أحياناً وتخيب أحياناً، ولكن لا داعي لتضخيم الأمور بحسب مصادر قيادية في حركة أمل التي تؤكّد أنّ اللقاء ليس جديداً، ومسار التواصل والتفاهم ليس وليد الأسابيع الماضية، بل يعود إلى زمن ما بعد الانتخابات النيابية الأخيرة مباشرةً، وأضاف أنّ الأمور الإيجابية على المستوى القيادي تحتاج إلى بعض الوقت لكي تنعكس على القاعدة الجماهيرية للتيار والحركة، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تكشف المصادر القيادية في حركة أمل أن العلاقة بين المكتب الإعلامي المركزي في الحركة واللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر جيدة، ولم ينقطع التواصل بينهما، مشيرةً إلى أنّ الأمور مضبوطة ومن يسيء للعلاقة هم مجموعة صغيرة، داعيةً جمهور التيار الوطني الحر إلى الابتعاد عن الأفكار المسبقة، وعدم البحث عمن يلقون عليه اللوم في كل مشكلة تقع في هذا العهد، لأنّ الفشل يطال الجميع والنجاح يطال الجميع.



نداء الوطن/غادة حلاوي

تناولت موضوع اللقاء الذي جمع السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث حضر ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة كملف أساسي في البحث بين الطرفين. وحضر هذا الملف في محاولة لضمان سلامة الهدوء الأمني على الحدود الشمالية مع لبنان. وأتت هذه الخطوة الأميركية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المعقّدة التي من خلالها تحاول أميركا استباق الانتخابات باسترضاء الجانب الاسرائيلي الذي يحاول بدوره الضغط على الأميركيين لنيل مزيد من أوراق القوى في يده، وحاجة إسرائيل لتثبيت الوضع الأمني على حدودها مع لبنان في غمرة عملها لضم الضفة.

الجمهورية/ طوني عيسى

أوضح ان قوى السلطة تدرك أنّ الاحتقان يتنامى سريعاً ويقود إلى نقطة خطرة جداً. وإذا كان "تنفيس" الاحتقان متعذّراً، هذه المرّة، كما يعتقد البعض؛ فذلك يعني أنّ لبنان ذاهب حتماً إلى أحد خيارين: إما أن يتمكن مِحورٌ من حَسم المعركة وفرضِ خياراته، وإما أن يقع الانفجار. ولكن، في الحالين، ستتحرَّك المياه الراكدة في مستنقع الأزمة، وتنفتح الأبواب أمام "ستاتيكو" جديد.

الأخبار/ راجانا حمية

قالت: قبل أسابيع، علت صرخة أطباء القلب بعدما انقطعت أدوية يتناولها مرضى القلب والقصور الكُلوي، بعضها لا بديل عنه. اليوم، صرخة أخرى من أمكنة أخرى (ضغط، سكري...) ستكبر مع الوقت، مع الانقطاع المتلاحق لعدد كبير من الأدوية. صحيح أن الانقطاع مؤقت وأن بعض البدائل حاضرة، وإنما الواقع ينبئ بكارثة يبدو القطاع الصحي مُقبلاً عليها.

الأخبار/ هديل فرفور

قالت إنه بالرغم من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا أمس كان "صادماً"، إلا أن المعطيات لا تزال حتى الآن تشي بنوع من السيطرة على الوباء. صحيح أن مقولة "لا داعي للهلع" الشهيرة قد تصلح حتى الآن، إلا أن ما قد يستدعي الهلع جدياً هو أن الاستهتار في التعاطي مع الفيروس في المرحلة المُقبلة، سيتزامن مع انهيار عام تعاني منه البلاد يشمل القطاع الصحي. وهذا الاستهتار لا يتحمل مسؤوليته المغتربون الهاربون من الحجر فقط.

الشرق/ تيريز القسيس

نقل عن مرجع سياسي أوروبي في العاصمة الفرنسية أن كلام وزير الخارجية جان إيف لو دريان، الذي تناول بشكل واضح وصريح الأسباب الموجبة والواقعية التي أوصلت لبنان الى ما هو عليه اليوم، كان مهماً جداً لدرجة أن الحاضرين كانوا يستمعون إليه بانتباه كلي. وقال ليس المهم الرسائل والإشارات التي تحدث عنها لودريان، لكن الأهم في كل ذلك ان يسمع المسؤولون في لبنان مضمون هذا الكلام، وأن يبادروا فوراً إلى تطبيقه وتنفيذه عبر البدء بإجراء إصلاحات حقيقية ملموسة تعيد الثقة الدولية المفقودة بلبنان، كما تعيد انتعاش وضعه الاقتصادي. المرجع السياسي الذي لم يشأ الكشف عن اسمه أكد أن زيارة لودريان خلال الساعات المقبلة إلى لبنان تدل على تمسك الدولة الفرنسية بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لبنان على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. ونفى أن يكون الوزير الفرنسي يحمل اي مبادرة لانتشال لبنان من أزمته. فالدولة الفرنسية قالت وتقول دائماً وتكرر أن على الحكومة اللبنانية مساعدتنا لمساعدتها عبر تنفيذ إصلاحات جدية وحقيقية. لقد سمعنا وعوداً كبيرة، وكلاماً مطمئناً من المسؤولين في لبنان، وصمت آذاننا، إلا أنه حتى اليوم لم نلمس أي جدية في التعاطي الحكومي المسؤول مع هذا التوجه. وكشف المصدر أن دولاً أوروبية عديدة منضوية تحت راية مؤتمر «سيدر» بدأت تعبر عن انزعاجها ويأسها من انتظار الوعود اللبنانية.