The NewYork Times

الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًا يوميًا آخر للحالات

أظهرت إحصاءات لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تواصل تسجيل مستويات قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تبقى الحصيلة اليومية للمصابين فوق 55 ألفًا لليوم الثالث على التوالي.

وحسب معطيات "رويترز"، فإن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 56.3 ألف إصابة جديدة يوم الخميس.

كما سجلت ولايات ألاباما ومونتانا وويسكونسين أعدادًا قياسية للمصابين الخميس. ويزداد عدد الإصابات في 41 ولاية، حسب تحليل "رويترز" لإحصاءات الأسبوعين الآخرين بالمقارنة مع إحصاءات الأسبوعين اللذين سبقاهما.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل الولايات المتحدة حصيلة يومية قياسية للمصابين الأربعاء، بلغت 60541 إصابة.

The Jerusalem Post

زعيم الحزب الاشتراكي الفنزويلي ديوسدادو كابيلو مصاب بفيروس كورونا

أعلن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الفنزويلي، رئيس الجمعية التأسيسية وعضو البرلمان ديوسدادو كابيليو عن إصابته بفيروس كورونا.

وقال كابيليو على "تويتر"، يوم الخميس، إنه دخل العزل الصحي ويتلقى العلاج، مضيفاً: "نحن سننتصر!".

وبعد إعلان كابيليو عبر "تويتر"، صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس ماورو بأن الرجل الثاني في حزبه سيحتاج إلى عدة أيام لتلقي العلاج والشفاء، مضيفًا أنه "بحالة جيدة".

وكان مادورو قد أعلن يوم الأربعاء عن تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فنزويلا، ووصول إجمالي عدد الإصابات إلى 8010 حالات.

يذكر أن ديوسدادو كابيليو من أبرز الشخصيات في الحزب الاشتراكي الفنزويلي الذي يقوده مادورو.

روسيا اليوم

بيونغ يانغ: لا يمكننا أن نتخلص من النووي

أعلنت كوريا الشمالية أنها لا تستطيع في الوقت الحالي التخلص من برنامجها النووي، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب خطوات محددة من قبل الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للمسؤولة الرفيعة في حزب العمال الحاكم في كورويا الشمالية، كيم يو جونغ، شقيقة زعيم البلاد كيم جونغ أون، نقلته وكالة الأنباء المركزية في الجمهورية: "الآن لا نستطيع القيام بالتخلص من النووي، لكن ذلك لا يعني أننا لن نقوم بذلك أبدًا".

وأضافت أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية يتطلب مختلف الخطوات الهامة من قبل الولايات المتحدة.

كما أكدت أن قمة جديدة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير ضرورية في الوقت الراهن.