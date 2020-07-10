الوكالة الوطنية للإعلام

مؤتمر صحافي مشترك لوزيري التربية والصحة ورئيس اللبنانية حول التدابير والإجراءات إثر تسجيل حالة كورونا في كلية الإعلام

عقد وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في وزارة التربية، حول التدابير والإجراءات المستخدمة من الجهات الثلاث إثر تسجيل حالة كورونا إيجابية لدى إحدى طالبات كلية الإعلام - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، وتلا وزير التربية بياناً مشتركاً، قال فيه: "لقد عاودنا التدريس في كليات الجامعة اللبنانية. وقد أخذت الجامعة اللبنانية مشكورة كل الإجراءات الوقائية اللازمة، لكن سنواجه بعض الحالات وسنعالج الأمر بطريقة مهنية علمية.

وكالة الأناضول

"الصحة العالمية" تفتتح مكتباً للمساعدات الطارئة باسطنبول

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن منظمة الصحة العالمية ستفتتح مكتباً لها في اسطنبول للمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قوجة، عقب لقائه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغ، حيث أكد أن افتتاح المكتب سيتم بالسرعة القصوى. وأضاف: "نخطط لبدء أنشطة المكتب في أقرب وقت ممكن". وأوضح الوزير أن المكتب الجديد سيتمتع بمكانة خاصة لدى منظمة الصحة العالمية، حيث سيوفر إرشادات حول تلبية الاحتياجات الراهنة في مواجهة كورونا.

وكالة أنباء رويترز

الخارجية الأميركية: ينبغي ترتيب لقاء بين الصين وأميركا بشأن الحد من التسلح

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ترحب بالتزام الصين بالمشاركة في مفاوضات للحد من التسلح مضيفة أنه يتعين أن تشمل "الخطوات الحذرة التالية" اجتماعات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين. وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان "توصي الولايات المتحدة كذلك بأن تجتمع الصين مع روسيا في موعد مبكر لبحث الخطوات في المفاوضات الثلاثية للحد من التسلح".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: محاولات بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ستؤدي إلى العنف

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن محاولات بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية من شأنها القضاء على مستقبل حل الدولتين وإثارة جولة جديدة من العنف في المنطقة قالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نحن نعتقد أن محاولة بسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية لن تتسبب فقط في القضاء على مستقبل حل الدولتين، بل ستثير على الأرجح جولة جديدة من العنف في المنطقة وستزيد من النزعة الراديكالية". وأشارت زاخاروفا إلى أن نهج روسيا الداعم لحل الدولتين على أساس القواعد المعترف بها دوليا لم يتغير. وأضافت الناطقة باسم الخارجية: "وفي الوقت نفسه، نعتقد أنه من الضروري الاستئناف السريع للمفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدة اللجنة الرباعية (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) لحل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تستند إلى حول قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية ".