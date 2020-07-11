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إحدى وسبعون إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت في لبنان في واحد من سلسلة الأرقام الصادمة على حد وصف وزير الصحة أمس والسؤال: هل تعود الحكومة إلى التشدد بالاجراءات في حال استمرت الأرقام بالارتفاع؟

المنار

لليوم الثاني على التوالي يحقق كورونا ارقاما عالية بلغت اليوم واحدا وسبعين اصابة مرجحة للارتفاع، ما استدعى رفع الصوت عاليا مرفقا بتبعات قانونية على كل متفلت من المسؤولية، يساهم قاصدا او عن غير قصد بنشر الوباء.

nbn

بعد تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان عادت محركات التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى توليد نقاش حول الإصلاحات ولا سيما الكهربائية منها خلال جلسة اليوم التي بحثت في الإجراءات التي اتخذت و تلك التي ستتخذها الحكومة في ما يتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء وكيفية تطبيقهاعلى أن تستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل.

mtv

على الصعيد الاقتصادي، سعر صرف الدولار يتراجع في السوق السوداء، من دون ان يعني ذلك ان اياماً بيضاء تنتظر اللبنانيين. وفي المعلومات ان صندوق النقد الدولي ممتعض جداً من أداء المفاوض اللبناني، وتحديداً من عدم وجود مقاربة واحدة لديه، وحتى قرار واحد.

NTV

أصبح للبنان "إير باص" من ضمن أسطول صديق للبيئة وبتكلفة تشغيلية منخفضة مجهز بأحدث وسائل الترفيه وبإنترنت كقيمة مضافة. هي الطائرة الأولى من تسع وصلت من هامبورغ الألمانية إلى بيروت لتنضم إلى أسطول أجنحة الأرز بتمويل صيني وبمفعول رجعي يعود الى سنوات قبل الدعوة إلى التوجه شرقا يوم اشترطت الشركة الصينية في العقد تحويل بدل أتعابها إلى حسابها في أميركا.

OTV

فرصة لتغيير وجهة اقتصاد لبنان، ليس من حر الى موجه، وفق الاتهامات السياسية الموجهة ضد الحكومة، بل من ريعي إلى منتج، وفق ما ينادي به رئيس الجمهورية منذ اليوم الأول لولايته، حتى لا نبقى رهائن موقف دولة اقليمية من هنا، أو أسرى ضغط دولة غربية من هناك، بل حتى يصبح في مقدورنا ان نعتمد على قرشنا الوطني الابيض، في يومنا الاسود.

LBC

"آيا صوفيا" أحد أشهر المعالم السياحية في تركيا، من كاتدرائية في القرن السادس عند مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، إلى مسجد في القرن الخامس عشر مع العثمانيين، إلى متحف، واليوم يوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بتحويلها إلى مسجد مجدداً.

الميادين

لفت لافروف إلى أن "عواقب الوباء اليوم محسوسة في الاقتصاد وفي التواصل بين الناس، بدءا من الزيارات الرسمية والمفاوضات وصولا إلى التبادلات الإنسانية والثقافية والتعليمية"، موضحاً أن "أجهزة وزارته المختلفة تعرضت لامتحان جدي للغاية، إلا أن المرض لم يظهر على نطاق واسع وهو ليس بالخطير بشكل حاد. في بعض بعثاتنا الخارجية عانى أيضا أشخاص من آثار الوباء، ولكن ممثلياتنا في الخارج، من دون استثناء، عملت على مساعدة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم خلف الحدود، في وقت كانت فيه الحدود مغلقة".

الجزيرة

لفت نائب رئيس دولة ​الإمارات​ حاكم دبي الشيخ ​محمد بن راشد آل مكتوم​، إلى أنّ "بعد التشاور مع ولي عهد ​أبو ظبي​ ​محمد بن زايد آل نهيان​، الّذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجّه بتسخير الموارد كافّة للحفاظ على مكتسباتنا وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا، وبعد اعتماد رئيس الدولة الشيخ ​خليفة بن زايد آل نهيان​، نعلن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات".

العربية

أشار رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي ​فالح الفياض​، إلى أنه "بالسواعد السمر وبمثل هذا اليوم تحررت أم الربيعين ​الموصل​، وأضيف إليها ربيع ثالث هو تطهيرها من الدواعش بعد أن خابوا وخابت احلامهم في نشر الظلام على ارض النور والأنبياء"، مبيناً ان "ما تحقق من نصر تاريخي اذهل ​العالم​ لم يكن ليتحقق لولا ذلك النداء الإلهي الذي لباه أبناء الحشد الغياری، ابناء فتوى السيد ​علي السيستاني​".