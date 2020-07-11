لبنان الحر

اعتبرت الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني اثر اجتماع لها أن الحكومة مجتمعة هي السلطة المعنية باتخاذ الإجراءات الحازمة والتي من شأنها تشكيل صدمة إيجابية لدى المواطنين، للحد من هذا التدهور". وأشارت إلى أنّه وفي ظلّ الأوضاع الإقتصادية والأمنية الصعبة التي نمرّ بها، من المستغرب جداً تشبّث البعض بعدم تعيين قائد لوحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، مهما كان السبب خلف هذا التأخير، فهو وصمة عار على جبين كلّ مسؤول".

صوت لبنان

أشار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر خلال إعلان توصيات جلسات حول سد بسري بدعوة من وزارتي الطاقة والإعلام ومجلس الإنماء والإعمار، إلى أن التوصيات تتمثل بمتابعة تنفيذ جميع المندرجات المذكورة في البنود الأربعة لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2/4/2020، وتوسيع نطاق اللجنة المنوي انشاؤها بموجب البند رقم 4 من القرار المشار اليه اعلاه، لتضم ممثل عن نقابة المهندسين في بيروت وممثلين عن المجتمع المدني".

radio orient

التقى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في "​بيت الوسط​" النائب ​ديما جمالي​ وعرض معها الأوضاع العامة وشؤونا تخص منطقة طرابلس. وكان الحريري التقى رئيس ​اتحاد بلديات البحيرة​ يحيى ضاهر ورئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب، في حضور منسق "​تيار المستقبل​" في ​البقاع الغربي​ و​راشيا​ علي صفية، وجرى عرض أوضاع ​منطقة البقاع​ الغربي ومطالب أهلها.

اذاعة النور

دعا رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله المرجعيات الدينية إلى "تبنّي خطاب وطني يجمع اللبنانيين على مواجهة الفاسدين وحماية الفقراء والتصدي للمشاريع الصهيونية وكلّ التدخلات الخارجية السافرة التي تستهدف لبنان في أمنه واستقراره الاقتصادي والاجتماعي".

صوت المدى

أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان حول ابطال القانون النافذ حكمًا الرقم 7 تاريخ 3/7/2020 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، ان "رئيس الجمهورية بتقديمه طلب ابطال القانون النافذ حكما المذكور، مارس حقه الدستوري بموجب المادة 19 من الدستور لانه وجد في القانون مخالفة دستورية للمواد 54 و65 و66 وهو حق لا تنازل عنه مطلقاً لان رئيس الجمهورية اقسم اليمين على احترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها، وهو لن يتردد في كل مرة تقع فيها مخالفة للدستور او للقوانين، في استعمال حقه وفاء لقسمه.