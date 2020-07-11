قال موقع صحيفة "زمان التركية" إن نتائج استطلاع رأي توقعت تراجعاً حاداً في الأصوات المحتمل أن يحصل عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم في حال عقدت انتخابات مبكرة في البلاد. وأنه في الوقت الذي ستتراجع فيه أصوات حزب العدالة والتنمية بنسبة عنيفة، ستصعد أصوات حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى أكثر من 30%.

أعلنت إيران، بأنه إذا ثبت تورط عناصر خارجية في انفجار منشأة "نطنز" النووية، فسيكون لذلك تبعات، وسوف يعلن عن مسبب الانفجار بعد استكمال التحقيق.

فككت الشرطة الفرنسية، مخيماً مؤقتاً في مدينة "كاليه" الساحلية شمالي البلاد، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها خلال الأشهر الماضية، وقالت إن "نحو 519 شخصاً يعيشون في المخيم، نقلوا بالحافلات إلى عدة مراكز استقبال، فيما تم اعتقال 20 شخصاً لا يتمتعون بوضع قانوني، ونقلوا إلى مراكز احتجاز"، و"الأمر جرى بهدوء".

رفضت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، الانتقادات التي وجهتها إليها مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، بشان اغتيال واشنطن لسليماني. ووصف بومبيو النتائج التي خرجت بها الأمم المتحدة بأنها خاطئة، معتبراً أن بلاده كانت شفافة بشأن الإطار القانوني الدولي للضربة التي وجهتها لسليماني.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الفيتو الروسي في مجلس الأمن على مشروع قرار حول سوريا، محاولة أخرى لتشويه الحقائق من أجل مصالح ضيقة.

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من ارتفاع خطر اندلاع مواجهة نووية في العالم بشكل ملموس في السنوات الأخيرة، وندد بنهج الولايات المتحدة في هذا المجال، وحمل لافروف الولايات المتحدة المسؤولية عن السعي إلى تفكيك المنظومة العالمية للرقابة على التسلح.

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من الكونغرس تخصيص 130.5 مليون دولار إليه ضمن إطار الميزانية الدفاعية للعام المالي 2021 لغرض تحديث وتوسيع قاعدة جوية في رومانيا (قاعدة كمبيا تورزي)، بغية تحويلها إلى مركز كبير لعمليات الجيش الأمريكي في جنوب شرقي أوروبا ومنطقة البحر الأسود.