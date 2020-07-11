بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، مع السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، عدداً من القضايا الهامة المتعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري في مختلف المجالات، بما في ذلك في سياق المهام الخاصة بإنعاش البنية الاجتماعية الاقتصادية في سوريا، وأكد "تمسك موسكو بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية"، كما أنه جدد عزم روسيا مواصلة تقديم "مساعدة فعالة للشعب السوري، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب الدولي، وصولاً إلى إيجاد تسوية سريعة وشاملة للأزمة في هذا البلد، تمشيا مع قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

أعلنت روسيا، أنها أعدت مشروع قرار جديد حول قضية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتنوي عرضه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أفادت مصادر عسكرية سورية بهجوم واسع نفذته بعض المجموعات المسلحة المدعومة من أنقرة بقذائف الهاون على بعض المواقع العسكرية شمال بلدة الربيعة في ريف اللاذقية الشمالي، و"تصدت قواتنا العاملة في المنطقة للهجوم وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والسلاح، وبدون أي خسائر في صفوف قواتنا".

أعلن مدير عام الجوازات في السعودية، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن حكومة المملكة أصدرت عدة توجيهات، تنص على إعفاء بعض فئات الوافدين من الرسوم والغرامات، ودعت المديرية العامة للجوازات، الجميع لاستقاء الأخبار المتعلقة بالجوازات من قنواتها الرسمية، لتجنب نقل معلومات غير دقيقة.

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن الإمارات عطلت الأسبوع الماضي اتفاقاً خليجياً بوساطة الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة الخليجية مع قطر، ونقلت عن مصادرها أن الاتفاق بات على الطاولة بعد سلسلة مناقشات على مستوى زعماء السعودية وقطر والإمارات والولايات المتحدة، وإن الإمارات غيرت نهجها في اللحظة الأخيرة وطلبت من السعودية أن ترفض المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة.

أعلنت قيادة عمليات بغداد، العثور على صاروخ معد لاستهداف المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة بغداد. و"تم تفكيكه ورفعه بدون حادث".

قال رئيس هيئة الأركان لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الشريف، إن تركيا قدمت المساندة في تحرير طرابلس، مؤكداً أن مذكرة التعاون الأمني العسكري بين الطرفين ما زالت في بدايتها.

أفادت وزارة الدفاع الإيطالية بأن وزيرها، لورينزو جويريني، بحث في روما الأوضاع في ليبيا وملفات ثنائية أخرى مع نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، وأن الجانبين أكدا التزامهما المشترك بشأن "مكافحة انتهاكات الحظر على تهريب الأسلحة إلى ليبيا".

أظهرت المقاتلات المصرية "ميغ-29" روسية الصنع، تقنية متطورة وفريدة من نوعها، بحسب خبراء عسكريين. وتمكنت المقاتلات المصرية خلال مناورات "حسم-2020" من استخدام تقنية التزود بالوقود جواً، حيث تمكنت المقاتلات من تزويد بعضها البعض وهي طريقة غير معتادة، حيث أنه من المعتاد أن تتزود المقاتلات من خلال الطائرات العملاقة المخصصة والحاملة لخزانات الوقود.

نشرت وسائل إعلام مغربية مقاطع فيديو وصوراً قالت إنها لعشرات القواعد العسكرية الجزائرية التي تم تشييدها على الحدود مع المغرب. وأشار احد المواقع إلى وجود على بعد 8 كلم فقط من المنطقة الحدودية، ثلاث ثكنات عسكرية جزائرية مخصصة للمشاة، تحتوي على منظومات الدفاع الجوي "إس 300".