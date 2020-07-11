النهار/ مجد بو مجاهد

وصف الحركة السياسية المعارضة في لبنان بأنها تتخذ صورة البنية التي تنمو عفوياً مع تطورات ويوميات تفرض نفسها لحظة بلحظة، ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري قولها أن الرئيس الحريري يعلم بأن الحكومة باقية الآن ولا بديل عنها في هذه المرحلة، لكنه يعمل على إعداد مشروع قوامه إنقاذ لبنان من خلال بناء اصطفاف موسع وجامع مبني على كتلة وطنية متنوعة ومنفتحة هدفها الحفاظ على هوية البلاد الحرة ووحدتها.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

اعتبر أن معاودة المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي من نتاج الموقف الأميركي الإيجابي المستجد. مشيراً إلى أن الإيجابية الأميركية انعكست على الموقف الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً حيث أعلن عن زيارة سيقوم بها وزير خارجية فرنسا إلى لبنان قريباً، بالإضافة لإعلان بعض دول الخليج لاسيما الكويت وقطر عن استعدادهما لمساعدة لبنان.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصدر وزاري قوله أن المسؤولين الإيطاليين أبدوا الاستعداد الكامل لدعم لبنان سياسياً وديبلوماسياً إلى جانب الاتحاد الأوروبي وأضافت أن الفاتيكان والمسؤولون الإيطاليون قلقون على لبنان من دخوله لعبة المحاور.

نداء الوطن/ كلير شكر

كشفت عن أن رئيس الحكومة حسان دياب لفت إلى أن المشاورات مع الحكومة العراقية قطعت شوطاً مهماً ويفترض أن تترجم في وقت قريب يقوم بها إلى بغداد، مضيفاً أن حصول لبنان على نفط عراقي بأسعار مخفضة سيؤدي إلى تقليص فاتورة النفط بحوالي ملياري دولار سنوياً.

ولفتت إلى أن رئيس الحكومة أبلغ السفيرة الأميركية أن لبنان لا يريد أن يدير ظهره إلى الغرب لكنه لن يسمح بأن يجوع أبناؤه.

نداء الوطن/ ألان سركيس

رأى أن عظة البطريرك الراعي الأحد معطوفة على دعم الفاتيكان ستؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التصدي لمحاولة خطف الدولة والعمل على تحييد لبنان عن الصراعات.