روسيا اليوم

5 دول خليجية تحصي 6700 إصابة كورونا بيوم واحد.. والسعودية في المقدمة

سجلت السعودية وعُمان والكويت وقطر والإمارات، مجموعه 6781 حالة إصابة بفيروس كورونا، في الـ 24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3159 إصابة بالعدوى، و51 حالة وفاة، و1930 حالة تعافي من الإصابة بالوباء​​​. ووصل إجمالي حالات الإصابة بالمملكة إلى 226486 حالة، والوفيات إلى 2151 حالة، فيما بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء من "كوفيد 19" في السعودية 163026 حالة. وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1889 حالة إصابة بالفيروس، و8 حالات وفاة جراء تداعيات الإصابة، و1204 حالات تعافي من المرض المتسبب به الفيروس. وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالسلطنة 53614، والوفيات 244، وحالات التعافي من 34225 حالة.

روسيا اليوم

الصحة العالمية: من غير المرجح أننا نستطيع القضاء على فيروس كورونا في الظروف الحالية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن القضاء على فيروس كورونا المستجد أمر غير مرجح في الظروف الحالية في العالم.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي: "من غير المرجح في الأوضاع الحالية أننا نستطيع استئصال فيروس كورونا أو القضاء عليه". وشدد رايان على ضرورة التركيز على إخماد بؤر انتشار الفيروس، معتبراً أن هذا الأمر سيمكن من تفادي وقوع ذروات جديدة والعودة إلى حالة الإغلاق العام. ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.