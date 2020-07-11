الوكالة الوطنية للإعلام

المحكمة الخاصة بلبنان: النطق بالحكم في قضية عياش وآخرين في 7 آب

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أن "موعد النطق بالحكم في قضية عياش وآخرين ب7 آب المقبل"، وقالت في تعميم: "أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان اليوم قراراً حددت فيه موعد النطق العلني بالحكم في قضية عياش وآخرين (STL-11-01) يوم الجمعة في 7 آب 2020. وفي القرار الذي أودع، أعلن القضاة أن الحكم سيصدر في قاعة المحكمة بمشاركة جزئية عن بعد".

وكالة أنباء رويترز

بيانات اقتصادية إيجابية تساعد أسهم أوروبا على وقف سلسلة 3 أيام من الخسائر

ارتفعت الأسهم الأوروبية بعد بيانات إيجابية للإنتاج الصناعي من إيطاليا وفرنسا عززت الآمال في تعاف اقتصادي، إلا أن زيادة في وتيرة الإصابة بفيروس كورونا عالميا وضعت حدا للمكاسب. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود 0.9 بالمئة، ليوقف سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وذلك بقيادة أسهم إيطاليا التي قفزت 1.3 بالمئة. تدعمت الأسهم في بورصة ميلانو بتسجيل إيطاليا زيادة في الإنتاج بنسبة 42.1 بالمئة في مايو أيار مقارنة بالشهر السابق، أي حوالي المثلين مما كان يتوقعه اقتصاديون، فيما يتوقع وزير الاقتصاد مزيدا من المكاسب في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس العراقي في ذكرى تحرير الموصل: لن يهدأ بالنا حتى عودة آخر نازح إلى بيته

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الجهد لن يستقر حتى القضاء الناجز على جميع فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، والإرهاب والجريمة والفساد بمختلف تسمياتهم. وأضاف صالح، في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل أنه "لن يرتاح لنا بال حتى عودة آخر نازح ومهجر ومهاجر، واستقراره في بيته ومدينته في ظروف كريمة، ولن يهدأ بالنا قبل أن نعيد بناء المدن التي خربت وتشييد الحياة التي هدمت فيها".

وكالة أنباء شينخوا

الصين وروسيا تتعهدان بدعم متبادل قوي

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث تعهد الرئيسان بأن يدعم البلدان بعضهما بعضاً بقوة في حماية سيادتهما. أشار شي إلى أنه في نهاية يونيو الماضي، أقامت روسيا بنجاح استعراضاً عسكرياً في الميدان الأحمر للاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، لتبين للعالم عزمها الثابت على تذكر التاريخ وحماية السلام. وقال الرئيس شي إن روسيا أجرت استفتاء بسلاسة حديثا، وأقرت مجموعة من التعديلات الدستورية بتصويت بأغلبية كبيرة، مضيفاً أن هذا يعكس دعم الشعب الروسي للحكومة الروسية وموافقته على نظريتها في الحوكمة بشكل كامل.