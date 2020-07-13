الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة: اطمئنوا الأمر لا يزال ضمن الخطة الموضوعة

دعا وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن المواطن الى "البقاء مطمئنا"، قائلا عبر قناة "أل بي سي آي": "قدراتنا الاستيعابية في المستشفيات الحكومية مقبولة، والأقسام جاهزة، ورغم العدد المرتفع بكورونا لا يزال الأمر ضمن الخطة الموضوعة، والمطلوب من المجتمع اتخاذ الإجراءات اللازمة، والكمامة هي المعيار للوقاية".

وكالة أنباء رويترز

أحزاب تونسية تسعى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي

قال سياسيون إن خمسة أحزاب على الاقل ستبدأ يوم الاثنين اجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي في خطوة ستمثل إحراجا شديدا للحزب وقد تقود لأزمة سياسية حادة في البلاد. ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: العلاقات السيئة بين روسيا وأوكرانيا ليست مرتبطة بجزيرة القرم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات السيئة بين روسيا وأوكرانيا، من حيث المبدأ ليست مرتبطة بشبه جزيرة القرم. وفي حديثه عن التسلسل الزمني للأحداث في أوكرانيا، في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، أشار بوتين إلى أن: "انقلابا واستيلاءاً على السلطة حدث هناك أولا، وبعد ذلك فقط، ومن تلك اللحظة فصاعدا، أصبحت وجهات نظرنا وطرقنا مع القيادة الأوكرانية متناقضة تماماً، ومنذ تلك اللحظة افترقنا". وأضاف بوتين: "لكن بعد ذلك، عادت جزيرة القرم إلى روسيا، وليس العكس. لذا، فإن تدهور علاقاتنا مع أوكرانيا لا علاقة له بشبه جزيرة القرم". وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، بأن شبه جزيرة القرم كانت روسية دائماً، وقد قرر الناس الذين يعيشون في شبه الجزيرة أن يتحدوا، ويجب أن نتفق مع ذلك، في حين أن روسيا لم تتشاجر مع أوكرانيا، تختلف وجهات النظر مع السلطات الأوكرانية الحالية، لكن شعب أوكرانيا سيظل أخويا لقرون.

وكالة أنباء شينخوا

رفع الحجر الصحي عن الدفعة الثانية من السكان بالقرب من سوق شينفادي في بكين

بكين 12 يوليو 2020 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 11 يوليو 2020، موظفون يطهرون سيارة لدى خروجها من سوق شينفادي في حي فنغتاي بالعاصمة الصينية بكين. اعتبارا من اليوم (السبت)، تم رفع الحجر الصحي عن الدفعة الثانية من السكان المعرضون بشدة للخطر من سوق شينفادي الذي شهد في الفترة الأخيرة حالات إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).