الجمهورية6/7/2020

أخطر المواد المسرّعة للشيخوخة

كشفت خبيرة التغذية الروسية في المركز الاستشاري والتشخيصي " التعذية الصحية والرياضية"، الغذائية التي تسرع الشيخوخة. واشارت الى ان "أكثر المواد خطورة، هي تلك التي خضعت لعمليات معالجة وتحتوي على ما يقل عن 5 مواد مضافة كالصبغات، ومحسنات النكهة، ومواد حافظة، ومواد مكثفة وغيرها. وتشمل هذه المواد النقانق، والاطعمة نصف المصنّعة، والمعجنات، والمشروبات الغازية وغيرها. ويعتقد الخبراء، أن اتباع نظام غذائي غير متوازن يؤدي الى تقليص طول الاجزاء النهائية للكروموسومات – التيلوميرات، المسؤولة عن الشيخوخة. وقالت انه " يمكن للكربوهيدرات المعقّدة ان تحيّد تأثير المواد الغذائية المصنّعة، لأنها قادرة على ربط الغلوكوز الزائد، وبالتالي تطبيع مستوى السكر في الدم". ونصحت ب" اضافة الحبوب الكاملة والخبز المصنوع منها، ونحو 400 غ من الخضار والفاكهة الى النظام الغذائي يوميا. كما يجب الاهتمام بكمية البروتينات ونوعيتها.

الجمهورية6/7/2020

احذروا الحليب غير المبستر!

وجدت دراسة جديدة اجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، أن حليب الأبقار غير المبستر يحتوي على كمية كبيرة من الجينات المقاومة لمضادت الميكروبات اذا ترك في درجة حرارة الغرفة.

ويمكن للبكتيريا ذات الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات، اذا تم تمريرها الى ممرض، ان تصبح " جرثومة فائقة". بحيث تصبح الادوية التي تعالج العدوى او المرض غير مجدية. وتم تحليل أكثر من 2000 عينة من الحليب المباع بالتجزئة في 5 ولايات أميركية، بما في ذلك الحليب الخام ونظيره المبستر بطرق مختلفة. ووجدت الدراسة ان الحليب الخام له أعلى نسبة انتشار للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية عند تركه في درجة حرارة الغرفة.

الجمهورية 7/7/2020

طفرة جديدة لفيروس كورونا

وجدت دراسة عالمية أدلة قوية على أنّ شكلاً جديداً من فيروس انتشر من أوروبا إلى الولايات المتحدة. كما أفاد فريق دولي من الباحثين، أنّ الطفرة الجديدة تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وأشارت المعلومات المشتركة عن التسلسل الجيني، إلى أن نسخة معينة من طفرة الفيروس تسيطر حالياً. وأكدت الدراسة على نتائج البحث السابق، الذي يشير إلى أنّ الطفرة جعلت الشكل الجديد للفيروس أكثر شيوعاً، ومعدياً أكثر من النسخات الأخرى ويطلق الباحثون على الطفرة الجديدة اسم" G614" ويظهرون أنها استبدلت تقريباً النسخة الأولى التي انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة، والتي عرفت بـــ"D614". وقال الباحثون، إنّ النسخة الجديدة يبدو أنّها تتكاثر بشكل أسرع في الجهاز التنفسي العلوي، أي الأنف والجيوب الأنفية والحنجرة، وهو ما يفسر سبب مرورها بسهولة أكبر.

كورونا والهواء الخطر الكبير

يقول مئات العلماء إنهم خلصوا إلى أدلة تفيد بأنّ فيروس كورونا المستجد في الجسيمات الأصغر بالهواء، يمكنه أن يصيب البشر، ويدعون منظمة الصحة العالمية إلى مراجعة أرشاداتها وأشارة منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس ينتقل في الأساس من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الصغير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عند التحدث أو السعال أو العطس.

الجمهورية 9/7/2020

الهاتف الأكثر أماناً في العالم

أطلقت شركة "بيتيوم" هاتفاً ذكياً سمته "Mobile 2C Tough"، وهو مصمّم للاتصالات السرية. ويتمتع هذا الهاتف الذكي بخاصية الإقلاع المزدوج التي تعزّز حلول الأمان الفريدة وهيكل الأمان المتعدد الطبقات المُستند إلى نظام التشغيل أندرويد 9، حيث تسمح للمستخدم بوجود نظامي تشغيل منفصلين تماماً على منصة واحدة. ويأتي الهاتف الذكي المصمم لتلبية احتياجات الأمان مع برنامج يمكّن من إدارة الجهاز والتطبيقات عن بعد، بالإضافة إلى نقل بيانات مشفر قائم على بروتوكول الإنترنت. وعند استخدام الهاتف، يتمّ فصل نظام التشغيل في الوضع السري والاستخدام الآمن، بينما يسمح نظام التشغيل أندرويد المعزّز في الوضع الشخصي باستخدام الجهاز كهاتف عادي، حيث خدمات غوغل وتطبيقات التواصل الإجتماعي الأخرى متاحة مجاناً.