اللواء/غاصب المختار

نقل عن مصادر رسمية قولها ان مسار الضغوط على لبنان آيل الى التراجع، مع إبداء عدد من الدول استعدادها لتقديم الدعم الممكن اقتصاديا وفي مجالات اخرى، حيث هناك استعدادات عربية لا سيما من مصر والكويت وقطر عدا العراق، وحتى من الولايات المتحدة الاميركية لمساعدة لبنان في ملفات مختلفة، كما كشفت هذه المصادر أن هدف زيارة اللواء ابراهيم إلى الكويت هو التباحث بالشأن اللبناني الداخلي، وكيفية تجنيب لبنان السقوط الحر باتجاه الهاوية.

الديار/كمال ذبيان

نقل عن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي قوله إن موضوع تغيير الحكومة ليس مطروحاً، بل كل ما هو مطلوب، هو جمع اللبنانيين ووحدتهم على المخاطر التي تتهددهم، وتحديداً في المسألة الاقتصادية – المالية - الاجتماعية، كما دعا إلى لم الشمل في هذا الظرف الدقيق، والتواصل والحوار بين اللبنانيين، لوحدة الموقف.

نداء الوطن/غادة حلاوي

نقلت عن مسؤولون في الفاتيكان أنهم يسعون الى التواصل مع الاميركيين للتفاهم على نقطة محورية، مفادها أن التضييق على لبنان بالشكل الحاصل، ستكون له تداعياته على المسيحيين فيدفع غالبيتهم الى الهجرة. كما تعتبر الفاتيكان أن الحوار هو سبيل الحل للوضع في لبنان، وليس التصادم مع الآخرين.

نداء الوطن/ علي الأمين

نقل عن مصادر ديبلوماسية غربية قولها ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان المرتقبة الى لبنان في الايام المقبلة، تحمل في طياتها تحذيراً فرنسياً الى الحكومة لجهة عدم المراهنة التي اعتادتها تجاه تساهل المجتمع الدولي في رفد لبنان بالمساعدات كما كانت الحال في مراحل سابقة، مؤكدًا ان المبادرة في يد لبنان ولا احد سواه يمكن ان يقوم بصياغة الحلول. والمسألة التي سيُعاد فرنسياً تأكيدها، تتمثل في أن مقررات مؤتمر "سيدر" هي بحكم المنتهية، وهي في مجملها استثمارات لا يمكن تحققها في ظل عدم الاستقرار المالي وأكدت هذه المصادر ان فرنسا تبحث في امكانية الحدّ من تداعيات الانهيار على المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية.