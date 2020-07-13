The New York Times

الصين وإيران اقتربتا من التوصّل إلى شراكة تجارية وعسكرية في تحدٍ للولايات المتحدة

عملت إيران والصين بهدوء على إعداد شراكة اقتصادية وأمنية كبرى من شأنها أن تمهّد الطريق لمليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في قطاع الطاقة الإيراني وقطاعات أخرى، مما يقوّض جهود إدارة ترامب لعزل الحكومة الإيرانية بسبب طموحاتها النووية والعسكرية.

اتفاقية الشراكة، المفصّلة في اتفاق مقترح من 18 صفحة حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز"، ستوسع بشكل كبير من حضور الصين في المصارف والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى. في المقابل، ستحصل الصين على إمدادات منتظمة وبأسعار مخفضة للغاية من النفط الإيراني على مدى السنوات الـ 25 المقبلة.

وتتضمن الوثيقة أيضاً تعزيز التعاون العسكري، مما يمنح الصين موطئ قدم في منطقة كانت تشغل بالولايات المتحدة استراتيجياً منذ عقود. كما تدعو الوثيقة إلى إجراء تدريبات وتمارين مشتركة، وبحوث مشتركة وتطوير للأسلحة وتبادل المعلومات الاستخبارية - كل ذلك لمحاربة "المعركة غير المتوازنة مع الإرهاب وتهريب المخدرات والبشر والجرائم عبر الحدود".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي إن الشراكة - التي اقترحها الزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة خلال زيارة لإيران عام 2016 - وافقت عليها حكومة الرئيس حسن روحاني في حزيران.

The New York Times

مبادلة ملابس أطفال بطعام: الحياة في ظل الأزمة الاقتصادية اللبنانية

تسببت أزمة لبنان، التي نتجت عن سنوات من الفساد الحكومي وسوء الإدارة المالية، بارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتوقف الأعمال التجارية وفقدان الرواتب لقيمتها مع زيادة نسبة التضخم.

واندلعت احتجاجات حاشدة ضد النخبة السياسية في جميع أنحاء البلاد في الخريف الماضي، كما أصبحت عنيفة في بعض الأحيان. وانحسرت المظاهرات عندما أغلقت البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن التظاهرات بدأت تبرز من جديد مؤخراً بعد أن زاد الإغلاق من حدة الضائقة الاقتصادية.

وتتغلغل آثار الانهيار الاقتصادي بشكل متزايد في الحياة اليومية للعديد من اللبنانيين. انقطاع الكهرباء يظلم الشوارع والمصارف ترفض تسليم المودعين أموالهم والعائلات تكافح لشراء الضروريات المستوردة مثل الحفاضات ومنظفات الغسيل.

وقد فشلت الحكومة منذ فترة طويلة في تأمين الطاقة الكهرباء بشكل كافٍ، لكن ساعات انقطاع التيار الكهربائي ازدادت لدرجة أن ضجيج حركة المرور في بيروت، حيث يعيش حوالي ثلث سكان لبنان البالغ عددهم 5.4 مليون نسمة، استُبدل بصخب مولدات تعمل فوق طاقتها.

روسيا اليوم

واشنطن تدرس خيارات محدودة للتعامل مع الصين بسبب هونغ كونغ

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن واشنطن تدرس خيارات محدودة للتعامل مع الصين بسبب الخطوات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة في هونغ كونغ. يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين واشنطن وبكين.

وذكر التقرير أن الخطوات ضد النظام المالي لهونغ كونغ تخاطر بإلحاق الضرر بالشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة والغرب وهونغ كونغ.

وقالت الصحيفة إن اتخاذ إجراءات مثل فرض مزيد من العقوبات التي تستهدف المسؤولين الصينيين واتخاذ تحركات تجارية ضد المنتجات المصنوعة في هونغ كونغ لن يكون لها تأثير يذكر على دمج بكين للمدينة في النظام السياسي والأمني للبر الرئيسي.

وناقشت إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس خطط هونغ كونغ في اجتماع بالبيت الأبيض حسبما قال أشخاص على إطلاع على الاجتماع للصحيفة. وأضاف شخص أن مسؤولين سيجتمعون في بداية هذا الأسبوع وربما يعلنون فرض عقوبات أو إجراءات أخرى.

وفرضت واشنطن في الأسبوع الماضي عقوبات على تشين كوانغو الأمين العام للحزب الشيوعي بمنطقة شينجيانغ وهو عضو في المكتب السياسي القوي بالصين وثلاثة مسؤولين آخرين.

ووصفت بكين هذه العقوبات بأنها "تضر جدا" بالعلاقات المشتركة بين البلدين وحذرت من أن الصين ستفرض إجراءات مماثلة على المسؤولين والمنظمات بأمريكا.