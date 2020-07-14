TL

وفيما التباين على حاله في موضوع الارقام ناشد صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية موضحا أنه جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة معربا عن قلقه حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقل لأزمته المالية محذرا من أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي.

المنار

حمل وزير الصحة الى لجنة ادارة الكوارث ملاحظاته العلمية التي ليس من ضمنها التوجه لاقفال البلد في ظل التاكيد على ضرورة ان يتحمل كل مواطن مسؤوليته، مع فرض غرامة على المصابين المخالفين تصل الى ستة ملايين ليرة ولمن لا يضع الكمامة غرامة بخمسين الف ليرة..

nbn

وإذا كانت الحصيلة المتزايدة بالارتفاع لمصابي كورونا وانخفاض سعر صرف الدولار قد طبعا نهاية الأسبوع فإن الأسبوع الطالع يحمل جملة محطات بدأت في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي عكفت على دراسة اقتراح القانون المتعلق بالكابيتال كنترول.

mtv

يغرق لبنان في همومه الاقتصادية والمعيشية والمالية، ولعل رأس الهموم وأكبرها خطرا، عودة الكورونا الى الظهور والانتشار رغم تطمينات وزير الصحة الذي ترأس اليوم اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة، و كان حاسما بأن أعداد المصابين مرتفعة لكنها محصورة جغرافيا و معروفة المصادر وفي قدرة النظام الصحي التعامل معها.

NTV

رسالة قلق من صندوق النقد.. رسائل أميركية عبر بريد اليونيفيل إلى حزب الله لكن أبرز الرسائل هي تلك التي ينتظرها لبنان من زيارة المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم للكويت بعد عودته، وهو حط في بعبدا لاطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المهمة التي اوكله بها.

OTV

أعلن مكتب اعلامي للرئيس سعد الحريري أن "الرئيس الحريري أجرى اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، تخلله بحث في تداعيات جريمة مقتل الأخوين أحمد ومحمد عبد الرحيم عقل من المنية. حيث تم التأكيد خلال الاتصال لتهدئة النفوس وتحقيق العدالة.

LBC

حكي كثيرا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عن النتائج المرتقبة لزيارة اللواء عباس ابراهيم الكويت، موفدا من رئيس الجمهورية.. بصرف النظر عن كل التحليلات الداخلية ، فإن مصادر ديبلوماسية كويتية قطعت الشك باليقين, فكشفت أن الجانب الكويتي وعد بمتابعة المواضيع والملفات التي طرحت من خلال مجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة.

الميادين

اوضحت ​وزارة المالية​ السورية ان "الغاية من الطلب من السوريين القادمين الى ​سوريا​ بتصريف مبلغ 100 ​دولار​ أميركي وفقا لاسعار الصرف الواردة في نشرة ​الجمارك​ والطيران هي ان من يعود من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية ومن المفترض أن يقوم المواطن بتصريف ما لديه بالقنوات الرسمية للصرف وبالسعر الذي يحدده ​المصرف المركزي".

الجزيرة

أعلن وزير ​الدولة​ ​الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "الإمارات تدعو بالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج ​النفط​ في ​ليبيا​ في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع"، لافتاً الى"مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف ​إطلاق النار​، والعودة إلى العملية السياسية".

العربية

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في بيان، ان "​القوات​ الأمنية ملتزمة بحماية الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، والقائد العام للقوات المسلحة لن يتوانى عن فتح تحقيق في أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون السلميون".