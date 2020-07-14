لبنان الحر

أفاد النائب ​زياد حواط​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، بأن "مواقف البطريرك الراعي هي خريطة الطريق لإنقاذ ​لبنان​. على اللبنانيين جميعاً الالتفاف حولها وملاقاته في صرخته الوطنية. فلنبعد عن وطننا العزلة الخانقة.

صوت لبنان

أشارت النائبة ​بولا يعقوبيان​ في بيان الى أنها "زارت المصابين في مكان حجرهم في ​الكرنتينا​ وتفاجأت ان لا تجهيزات على الاطلاق، فلا فرش ولا اسرة ولامواد تنظيف حتى أن الطعام لم يكن مؤمنا لهم عندها تواصلت مع صاحب شركة "رامكو" الذي اكد لي انه سيؤمن لهم المأكل".

radio orient

استقبل رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في ​بيت الوسط​، النائب النائب ​وائل أبو فاعور​، وعرض معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها، كما استقبل الوزير السابق ​ميشال فرعون​، وأجرى معه جولة أفق حول مختلف الأوضاع العامة وشؤون بيروتية.

اذاعة النور

أكد النائب ​محمد رعد​ بعد لقائه ​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​ على رأس وفد من الكتلة، أن "اللقاء مع وزير الخارجية هو بسبب موضوع محدد، واودعناه باسم ​كتلة الوفاء للمقاومة​ عريضة احتجاج رسمي على التصريحات والتجاوزات للقواعد والقوانين الدبلوماسية التي قامت به ​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان.​

صوت المدى

أعتبر النائب ​آلان عون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​لجنة المال​ بدأت البحث بقانون الكابيتال الكونترول الذي هو أحد متطلبات برنامج ​صندوق النقد الدولي​، وهدف القانون لا يجب أن يكون بخلفية وضع قيود إضافية على المودعين، بقدر ما هو وقف أي إستنسابية بتعاطي ​المصارف​ معهم.