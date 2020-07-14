أعلنت قيادة القوات الجوية الإسرائيلية، تشكيل "ذراع" جديدة في أجهزتها تضم عددا من الوحدات العسكرية، لتنفيذ مهام خاصة في عمق المعركة، وقال الجيش الإسرائيلي إن "الذراع" الجديدة أطلق عليها اسم "جناح 7" ويقودها ضابط برتبة عقيد وتضم وحدات خاصة تابعة لسلاح الجو، وأوضح أن هذه "الذراع" ستشمل وحدة "شلداغ" المكلفة بتنفيذ عمليات في عمق أراضي العدو، وحدة الانتشال والإنقاذ، ووحدة تمهيد المهابط الأمامية ووحدة استخبارات خاصة، وسيتم في العام 2022 افتتاح مدرسة خاصة تضم جميع الوحدات التي يضمها السرب..

قدم لوبي "أرض إسرائيل"، الى الكنيست مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات ويقضي مشروع القانون، بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة". كما يدعو القانون إلى "منع ا.ي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية"، وإلى "تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية".

واصل ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. كما ساد "توتر كبير"، سجن "عوفر"، بعد اقتحام زنازين الأسرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعة الخامسة فجرا.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية العيسوية قضاء القدس، كما سلمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء، وخمس حظائر في قرية بيرين قضاء الخليل.