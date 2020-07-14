بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية، مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، أوضاع سوق النفط والملف الليبي، وشددا على "ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي-الليبي بما يتوافق مع قرارات مؤتمر برلين المنعقد في يناير المنصرم"، كما أكدا الحاجة لتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الليبية.

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى ضرورة تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن الاستعداد لعملية عسكرية مستمر، وذلك رغم تحذير مصر بأن المدينة خط أحمر.

أبدى الاتحاد الأوروبي اليوم قلقه واستياءه حيال سلوك تركيا في شرق البحر المتوسط وانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، غير أن تلويح أنقرة بورقة المهاجرين في وجه الاتحاد يقيد يديه. وقال وزير الخارجية الأوروبي، جوزيب بوريل: "علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحاضر، وسيشكل ذلك أبرز نقطة على جدول الأعمال اليوم"، قبل أن يترأس اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هو الأول الذي يعقد في بروكسل منذ أربعة أشهر.

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتحاد الأوروبي إلى عدم وقف الحوار مع الصين بسبب تطبيقها القانون الأمني على هونغ كونغ، الأمر الذي نددت به بعض الدول الغربية.

فرضت الصين عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكيانات في الولايات المتحدة شملت السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، وذلك ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين صينيين كبار.