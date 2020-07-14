أعلن أنصار الله "الحوثيون"، عن استهداف مطارات أبها وجيزان ونجران في السعودية بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، وقال بيان إن العملية الهجومية استهدفت كذلك منشاة النفط بالمنطقة الصناعية بجيزان، والطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومة الباتريوت في خميس مشيط..

أعربت مصر عن بالغ إدانتها لقيام الحوثيين بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية.

تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO). وذلك من بين 133 دولة.

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء كمال عامر، إن مصر وجهت رسائل هامة من خلال تنفيذ المناورة البحرية "حسم 2020". وأن أول هذه الرسائل هي أن "مصر وقواتها المسلحة قادرة على حماية أمنها القومي بإمكانيات جيشها القادر على مواجهة جميع التحديات المختلفة، وبحسب وقدرات فائقة، لكنه جيش رشيد".