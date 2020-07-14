الجزيرة - السعودية

المملكة تقفز 9 مراكز نوعية في مؤشر الحكومة الإلكترونية

حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر الأمم المتحدة "لتطور الحكومة الإلكترونية"، متقدمة 9 مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة. وجاء تحقيق المملكة لهذا المركز نتيجة لدعم القيادة غير المحدود لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تمثل في قفزة نوعية للمملكة بواقع 40 مركزاً على المؤشر الفرعي في "البنية الرقمية التحتية" لتحل في المرتبة 27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الثامنة على مستوى دول مجموعة العشرين، أما في المؤشر الفرعي "رأس المال البشري" فقد تقدمت المملكة 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الـ31 عالمياً في التنافسية بين المدن.

أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد: مواصلة تعزيز التعاون بين البحرين وأمريكا وفتح آفاقٍ أوسع لتنامي العلاقات الثنائية

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على كافة المستويات ما يسهم في فتح آفاقٍ أوسع لتنامي العلاقات الثنائية ويخدم البلدين والشعبين الصديقين، مشيرًا سموه إلى دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لكافة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والسلام.

القدس - فلسطين

منظمة الصحة تحذر أن العالم لن يستعيد وضعه الطبيعي "في المستقبل المنظور"

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن العالم لن يستعيد "ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور"، وذلك غداة تسجيل رقم قياسي بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، والذي بلغ 230 ألفاً.

وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدانوم غبريسوس للصحافيين بأن "الفيروس يبقى العدو العلني الرقم واحد، لكن ما تقوم به غالبية الحكومات والأفراد لا يعكس هذا الأمر"، ملاحظاً أن "عدداً كبيراً من الدول تسلك الاتجاه الخاطىء".

الاتحاد - الإمارات

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية أطلقتها باتجاه المملكة واعترضتها قوات التحالف. وجددت دولة الإمارات - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.