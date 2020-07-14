الشرق/ميرفت سيوفي

قالت أنّه بعدما كانت الدول تناشد حكومة الرئيس حسان دياب طالبةً من لبنان أن يساعد نفسه، دخلت بالأمس مرحلة غير مسبوقة في تاريخ أيّاً من الحكومات اللبنانيّة، إذ خاطب صندوق النّقد الدّولي الحكومة "مناشداً السلطات اللبنانيّة التوافق على خطّة الإنقاذ المالي الحكومية وأن يبدي قلقه من محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية محذّراً من أنّ هذا لن يؤدّي إلاّ إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي، وأضافت أنّ وزير الخارجيّة الفرنسي لودريان سيزور لبنان، لعلّ زياراته ستكون الإلتفاتة الأخيرة صوب لبنان حكومة وشعباً. وختمت قائلةً أنّه في النهاية وفي أحسن الأحوال سيجلس اللبنانيّون في بيوتهم ليشاهدوا تلفزيونات العالم العربي تنظّم يوماً لجمع التبرّعات لصالح الشعب اللبناني الجائع.

الشرق/يحيى جابر

تناول موضوع الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان وقال: إنّ لبنان في ضائقة متعددة العناوين والمضامين والمصادر والعلاجات التقليدية لم تعد كافية، والمطلوب أن يخرج "العهد" كما "الحكومة" من "المنطقة الرمادية"، وصولاً إلى اتخاذ "قرارات وطنية"، تصنع فارقاً في يوميات اللبنانيين، بعيداً عن "سيرك السيناريوات المتداولة"، وتعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها كافة،ً وذلك بعد إنجاز الاصلاحات المطلوبة وعلى كل المستويات.

الجمهورية/رنى سعرتي

تحدّثت عن عودة النقاش والبحث في قانون الكابيتال كونترول الذي كان من المفترض إقراره في تشرين الأول إثر اندلاع الثورة وتدهور الوضع المالي والاقتصادي، وتحويل ما أمكن من أموال كبار المودعين من مصرفيين وسياسيين وغيرهم الى الخارج، وقالت أنّ لجنة المال النيابيّة ناقشت اقتراح القانون أمس وذلك بعد أن بات معلوماً أنّ إقرار مثل هذا القانون هو من الاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي كتمهيد للأرضية قبل التوافق على أي برنامج إنقاذ، وأضافت أنّ الدائرة القانونية ودائرة الأسواق المالية في صندوق النقد الدولي ستراجع القانون بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية للتوَصّل الى توافق حول الاستثناءات المفروضة على رأس المال.

اللواء/عمر البردان

قال أنّ لبنان كان دائماً محط اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي، وهي التي ما قصرت يوماً في دعمه وتوفير مقومات الصمود له في الحرب التي واجهها في الماضي، كما أنها استمرت على نفس الموقف عندما استعاد سلمه الأهلي واستقراره، لا بل أنها تعهدت في الوقوف إلى جانبه حتى يتعافي بالكامل، ويلعب دوره الطبيعي إلى جانب أشقائه العرب وأصدقائه في العالم. وقد برهنت الدول الخليجية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية والكويت وغيرهما من الدول، عن صدق هذا التوجه الذي ترجم في محطات عديدة، قبل الحرب وخلالها وبعدها، إيماناً من هذه الدول بأهمية دور لبنان الرائد في المنطقة، كبلد صاحب رسالة سلام وفكر وحضارة في محيطه والعالم. وهذا ما تبدى من إحاطته من جانب الدول العربية والصديقة، بالرعاية والاهتمام وتقديم الدعم الذي يحتاجه على مختلف الأصعدة.

الأخبار/إيلي الفرزلي

تحت عنوان قطاع الخليوي: جرعة للمورّدين لا تُبعد الخطر كتب الفرزلي بعد أكثر من شهرين على قرار استرداد قطاع الخلوي، لم يتغيّر شيء، لا مجلس الإدارة الجديد عُيّن ولا الدولة تسلّمت، وأنّ الفترة الانتقالية تلك تساهم في زيادة مشكلة القطاع، فالمورّدون لم يقبضوا مستحقاتهم منذ أشهر، حتى الجرعة التي حصل عليها موردو المازوت من "زين" لن تكون كافية لإبعاد الخطر.