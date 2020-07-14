The New York Times

الولايات المتحدة تقول إن معظم المناطق التي تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي غير شرعية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الاثنين أن امعظم المناطق البحرية الواسعة التي تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي "غير قانونية"، ممهداً لطريق نحو نشوب مواجهات عسكرية محتملة مع بكين وعقوبات ضد شركات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعاقة النشاط الصيني في المنطقة.

وقال بومبيو إن "حملة البلطجة للسيطرة" على الموارد البحرية في بحر الصين الجنوبي والمستمرة منذ سنوات طويلة كانت غير قانونية. وشكّل هذا الإعلان أقوى دعم صريح من واشنطن لقرار صادر عام 2016 عن محكمة دولية في لاهاي أشار بأن الصين انتهكت القانون الدولي بأنشطتها التوسعية.

ويأتي إعلان السيد بومبيو ليتوافق مع سياسة الولايات المتحدة مع هذا الحكم القضائي ويضع واشنطن في موقف يمكّنها من تنفيذ قرار المحكمة.

The Guardian

خبراء بريطانيون يخشون وصول أعداد ضحايا "كوفيد-19" هذا الشتاء إلى 120 ألفاً

حذر خبراء بريطانيون من أنه يتعيّن على بريطانيا أن تبدأ "الاستعدادات المكثفة" لمواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا التي يمكن أن تتسبب بوفاة ما يصل إلى 120 ألف مريض بالمستشفيات في أسوأ الاحتمالات.

قال كبار الأطباء والعلماء الذين عقدوا اجتماعاً في أكاديمية العلوم الطبية يوم الثلاثاء إنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن عودة ظهور حالات هذا الشتاء يمكن أن تكون أكبر من قدرة النظام الصحي الوطني على الاستيعاب في حين تكون المستشفيات مزدحمة بالفعل بسبب الإنفلونزا والأمراض الموسمية الأخرى.

روسيا اليوم

وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى تنفيذ مبادرة تجميد الديون

قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، إن وزراء مالية مجموعة السبع دعوا اليوم إلى تنفيذ كامل لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة الديون لجميع الدائنين الثنائيين الرسميين.

وقال بيان الخزانة الأميركية، إن وزراء مجموعة السبع ناقشوا في مؤتمر عبر الهاتف في وقت سابق اليوم الاستجابات الاقتصادية المحلية والدولية لجائحة فيروس كورونا، واستراتيجيات لتحقيق تعاف عالمي قوي.

وصرّح مسؤول بارز بالإدارة الأميركية بأنه في ما يتعلق بمبادرة تعليق خدمة الديون، التي عرضتها مجموعة العشرين على الدول الثلاث والسبعين الأكثر فقراً في العالم حتى نهاية العام، ناقش الوزراء الحاجة إلى أن تشارك الصين، وهي ليست عضواً في مجموعة العشرين، لكنها دائن مهم.