الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعا للجنة متابعة كورونا حسن: للتشدد بالإجراءات الآيلة لمنع الانتشار ووضع غرامات على المخالفين

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة كورونا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الصحة العامة حمد حسن، الإعلام منال عبد الصمد، المديرالعام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وكالة أنباء رويترز

نجاة قائد الجيش الصومالي من تفجير انتحاري لسيارة ملغومة

قال متحدث باسم الجيش الصومالي وخدمة إسعاف إن قائد الجيش نجا دون إصابات بعد أن قاد انتحاري سيارة محملة بالمتفجرات صوب قافلة عسكرية في العاصمة مقديشو بينما أسفر التفجير عن مقتل مدني. وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم. وقال العقيد عبدي قاني علي المتحدث باسم الجيش إن الجنرال يوسف راجي كان في رتل قرب المستشفى العسكري في منطقة هودان في العاصمة مقديشو عندما وقع الانفجار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ماكرون: لا حل عسكري للأزمة الليبية وأدعو لاستئناف الحوار بشكل فوري وبدء العملية السياسية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وأدعو لاستئناف الحوار بشكل فوري في ليبيا وبدء العملية السياسية. باريس - سبوتنيك. كما ودعا الرئيس الفرنسي في كلمته بمناسبة العيد الوطني الفرنسي إلى تشكيل سياسة أوروبية مشتركة من أجل المتوسط، قائلا: "لا يمكن أن يحل السلام الدائم في المتوسط من دون أوروبا ولا يمكن أن نقبل بأن يٌقرر مصيرنا من قبل دول أجنبية". وقال ماكرون: "إن استقرار ليبيا أساسي من أجل أمن أوروبا والساحل الأفريقي ولا حل عسكرياً للأزمة الليبية وأدعو إلى استئناف الحوار فوراً وبدء العملية السياسية".

وكالة أنباء شينخوا

بكين خالية من المناطق عالية الخطورة لمرض "كوفيد-19

مستوى خطر الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في مزيد من المناطق حيث أصبحت العاصمة الصينية خالية من المناطق عالية الخطورة للإصابة بالمرض، وفقا للسلطات المحلية. وفي مؤتمر صحفي اليوم ، قال ليو شياو فنغ نائب مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن بلدة هواشيانغ، المنطقة الوحيدة عالية الخطورة في المدينة، تم تعديلها لتكون منطقة متوسطة الخطورة بعد الإبلاغ عن أقل من 10 حالات محلية مؤكدة خلال 14 يوما متتالية. وبعد التعديل، لدى بكين الآن إجمالي سبع مناطق متوسطة الخطورة، وفقا للمسؤول.