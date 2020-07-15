الجمهورية 9/7/2020

"فيسبوك" اعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 86% لتشغيل مقرّاته

كشف "فيسبوك" في عام 2018 عن عزمه تشغيل عملياته بطاقة متجددة بنسبة 100 بالمئة بحلول نهاية عام 2021، وقبل هذا الموعد النهائي، يبدو أنّ الشركة تسير على الطريق الصحيح. ففي أول تقرير عن الاستدامة على الإطلاق نُشر، أعلن فيسبوك" أنّه في عام 2019، اعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 86% لعملياته، وهذا يزيد عن 35% فقط في عام 2015. وبحسب موقع engadget الأميركى، فإنّ "فيسبوك" يحتوى الآن على 1.3 جيغاوات من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية عبر الإنترنت، بما في ذلك مزرعة الطاقة الشمسية الضخمة في تكساس. كما يحاول "فيسبوك" تحسين استخدام المياه أيضاً، ففي عام 2019، وفّرت الشركة أكثر من 3 مليارات غالون من المياه، واستثمرت في مشاريع ترميم مستجمعات المياه في أوريغون ونيو مكسيكو، وقلّل مشروع تجريبي بمركز بيانات في نيو مكسيكو المياه المستخدمة للتبريد بنحو 40 في المئة.

الشرق الأوسط 9/7/2020

مخاطر الديون تطارد "جميع الاقتصادات" في زمن "كورونا"

تثير مسألة تراكم الديون بالنسبة لكافة الدول الفقيرة منها أو الغنية مخاوف كبرى، وتوضح مؤسسات عالمية وبنوك استثمار ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع الأمر. وفي هذا الإطار، قال نائب مدير صندوق النقد الدولي إن الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا، وإنه سيحدث الدول على مباشرة الإصلاح المالي فور اجتياز الجائحة. وقال فوروساوا إنه للمرة الأولى على الإطلاق يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي أخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.

وبدورها، قالت جيتا غوبيناث، كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، إن دولاً كثيرة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون في أعقاب جائحة فيروس كورونا العالمية وتداعياتها الاقتصادية.

وأضافت أنه بالنظر إلى أن نحو 40 في المائة من الدول المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضائقة بشأن الديون أو تواجه خطراً مرتفعاً لأن تصبح كذلك، فإنه مع تزايد العدد قد تكون هناك "حاجة إلى إعادة هيكلة الديون في دول كثيرة".

12/7/2020

جدل حول تردد إيطاليا في طلب قروض ميسّرة من منطقة اليورو

في ظل تقديرات بأن اقتصادها قد ينكمش بأكثر من 10 في المائة، وأن تسجل مستويات قياسية من الدين العام، فقد تتوقع أن تسعى إيطاليا المنكوبة بفيروس كورونا للحصول على كل مساعدة ممكنة من الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، فإن احتمالات تقدم روما بطلب للحصول على قروض منخفضة التكلفة، تصل إلى 36 مليار يورو، من آلية الاستقرار الأوروبي، أصبحت قضية مثيرة للجدل والانقسام في السياسة الإيطالية.

وفي محاولة للالتفاف على قضية من شأنها تقطيع أوصال ائتلافه الحاكم، قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مؤخراً، إن "الوقت لا يزال مبكراً بعض الشيء على بدء نقاش (فعلي)". ويأتي هذا في وقت يجد فيه كونتي نفسه في موقف حرج، حيث تعتمد حكومته على "الحزب الديمقراطي" المؤيد لأوروبا والمؤيدة للاستفادة من الآلية من جانب، وعلى حزب حركة الخمس نجوم الشعبوي المنهض للألية من جانب آخر.

وفي بعض الأوساط الإيطالية، تحظى الآلية الأوروبية بسمعة سيئة لأنها ارتبطت بجولات مؤلمة من إجراءات التقشف التي رافقت الحصول على القروض خلال أزمة الديون في منطقة اليورو. ويرى العضو عن الخمس نجوم في البرلمان الأوروبي "وصمة عار" محتملة "إذا ما مدت إيطاليا يدها للآلية"، معتبراً أن الأمر سيتسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض الاعتيادي، وسيتفاقم مشكلات البلاد المالية. ورأى زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، أنه من الأفضل قيام الإيطاليين بشراء ديون محلية، حتى ولو كان هذا الخيار أكثر تكلفة، وليس الاعتماد على مؤسسات الإتحاد الأوروبي.