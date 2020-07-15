الديار/كمال ذبيان

تناول ما طرحه البطريرك الماروني بطرس بشارة الراعي، حول الحياد، ليس بالموضوع الجديد، وهو شأن خلافي داخلي، يعود إلى عقود، وإلى مرحلة ما قبل قيام دولة لبنان الكبير، ومصطلح الحياد، الذي أُعطي عنواناً آخر في الفترة الاخيرة، وهو "النأي بالنفس" لا يوجد توافق حوله لأنّ كل طرف سياسي في لبنان يفسّره كما يرغب لقناعات سياسية وربما فكرية لديه، أو لارتباطات خارجية، وإنّ الحياد يمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً أو رمادياً. أمّا في لبنان فإنّ أحزاباً سياسية، دعت إلى تحييد لبنان عن صراع مع العدو الاسرائىلي، ورفع شعار "قوّة لبنان في ضعفه". وأضاف أنّ دعوة البطريرك الراعي إلى الحياد، ضمنها كلاماً سياسياً يتحدّث فيه عن أنّ اللبنانيين لا يريدون أن ينفرد أي طرف بتقرير مصير لبنان شعبه وأرضه وحدوده وهويته وصيغته ونظامه واقتصاده وثقافته وحضارته، وتقرأ فيه المصادر في محور المقاومة بأنّه موجّه ضد حزب الله دون أن يسمّيه وهو لم يحيّد البطريركية المارونية عن زجّها في صراع داخلي وَضَعَها فيه ضد فريق لبناني يعتبره يتفرّد بالقرار، وهو ما اصطلح على تسميته بقرار الحرب والسلم والمعني به حزب الله سيدخل لبنان في أزمة سياسية داخلية.

الديار/صونيا رزق

قالت أنّه ومع تفاقم الأزمات في لبنان على صعيد كل القطاعات من دون أي إستثناء، يبرز القطاع التعليمي كأزمة قديمة - جديدة مع مطلع أيلول المقبل حيث تنصب التحضيرات للعا الجديد. وفي هذا السياق، تبرز مخاوف من عدم فتح المدارس بسبب الأزمة المالية المستشرية، وعدم استطاعت الأهالي تأمين الأقساط بسبب انهيار الرواتب اللبنانية، وبعضهم يعاني من البطالة بسبب إقفال عدد كبير من المؤســـسات والشركات، فضلاً عن إستغناء المدارس عن عدد لا يســـتهان به من الأساتذة والموظفين، بسبب مغادرة دفعة كبيرة من طلابها ولجوئهم الى التعليم الرسمي، الذي يعــاني اصلاً من التضخم، وسوء وضعه على جميع الاصعدة، وسط معلومات عن إقفال ما بين 50 و75 مدرسة. وانطلاقاً مما يُردّد عن عدم فتح المدارس هذا العام، يشير نقيب المدارس الأكاديمية الخاصة الدكتور أحمد عطوي في حديث لـ"الديار"، إلى أنّ لا صحة لما يقال في هذا الاطار، إلا في حال ظهرت موجة ثانية من وباء الكورونا أو حصل شيء ما، فعندها سنلجأ بالتأكيد الى التعليم عبر الأونلاين.

الجمهورية/عماد مرمل

قال بأنّ مصادر في لجنة المال تشير إلى أنّ تخفيض الخسائر الذي توصّلت إليه اللجنة عقب تشريح دقيق، هو تخفيض حقيقي وليس تلاعباً كما يوحي بعض المستشارين خلال تواصلهم مع صندوق النقد لتحفيزه على الوقوف إلى جانبهم، كاشفةً عن معلومات تفيد بأنّ بعض هؤلاء عملوا لدى رئيسي الجمهورية والحكومة سعياً إلى إجهاض نتائج عمل لجنة المال والترويج بأنّها تدفع في اتجاه "تهشيل" الصندوق.

الأخبار/إيلي الفرزلي

تحت عنوان لا انتظام في شحنات الفيول: الكهرباء لن تستقر كتب "إيلي الفرزلي" يوم الإثنين المقبل، سيتحسن معدّل التغذية بالتيار الكهربائي. وإلى ذلك الحين، سيكون التحسن تدريجياً مع بدء وصول شحنات الفيول. لكن المشكلة أن أحداً من المعنيين لا يمكنه توقع استقرار الإنتاج، في ظل الغموض في جدولة الشحنات المستقبلية مع سوناطراك. وعليه، إذا لم تجد وزارة الطاقة حلاً مستداماً لمسألة الفيول، يُخشى أن تتحول العتمة الشاملة إلى أسلوب حياة يُفرض على المقيمين كل حين.

نداء الوطن/كلير شكر

تحدّثت عن الأزمات التي يمر بها لبنان وقالت: إنّ لا شيء يدعو للتفاؤل، والمشهد الداخلي يزداد سوداوية رغم الإشارات المتقطّعة التي تأتي من الخارج، لكنّها لم تجد حتى الآن أي ترجمة فعلية قد تحوّلها إلى إجراءات ملموسة، حتى نأي السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن اللجهة التصعيدية والمفردات التهويلية، وتأكيدها أمام من تلتقيهم من مسؤولين لبنانيين أنّ بلادها ليست في وراد محاصرة لبنان، لا يعني أبداً وفق المطلعين أنّ واشنطن أخرجت لبنان من "محور الشرّ".