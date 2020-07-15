The Wall Street Journal

المملكة المتحدة لحظر هواوي من شبكات 5G وسط توترات الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أقنع دولًا كثيرة بعدم استخدام خدمات شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي بحديقة الورود في البيت الأبيض، كما تتزامن مع قرار مجلس الأمن القومي البريطاني حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارًا من نهاية هذه السنة، فضلًا عن سحب جميع معدات "هواوي" من بريطانيا بحلول 2027.

وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلص من معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات.

The Jerusalem Post

حزب النهضة الإسلامي التونسي يسحب الثقة من الحكومة

قرر مجلس شورى "حركة النهضة" في تونس، سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، حسب ما أكدته الناطقة باسم مجلس الشورى النهضة سناء المرسني في تصريح لإذاعة "شمس آف آم" المحلية.

وقالت المرسني: "سنتابع هذا الخيار مع النواب وباقي الكتل في البرلمان للوصول إلى مشهد حكومي بديل حسب فصول الدستور".

وأفادت بأنهم في تواصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مضيفة أن الحركة تتوافق معه في آخر تصريح له وهو عدم الدخول في مشاورات دون آليات دستورية.

روسيا اليوم

ترامب: الاتحاد الأوروبي تأسس بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتحاد الأوروبي تم تأسيسه بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "لا تنسوا أننا ننافس الصين والكثير من الدول الأخرى حول العالم. ونحن في سباق اقتصادي كبير مع دول أخرى، بما في ذلك مع أوروبا التي لم تتخذ موقفًا جيدًا تجاهنا".

وتابع ترامب قائلاً، إن "الاتحاد الأوروبي تم تأسيسه من أجل الاستفادة من الولايات المتحدة، وتم تأسيسه بهدف استغلال الولايات المتحدة، أنا أعرف ذلك".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الرسوم الجمركية على بعض السلع من الاتحاد الأوروبي بعد وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.