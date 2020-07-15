الوكالة الوطنية للإعلام

فوشيه في العيد الوطني الفرنسي: تطبيق المسؤولين للاصلاحات سيسمح باستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي

اقامت السفارة الفرنسية في لبنان حفلا افتراضياً بمناسبة العيد الوطني الفرنسي تحت شعار "التضامن لتكريم العاملين اللبنانيين في الرعاية الصحية الملتزمين في مكافحة وباء كورون". وألقى السفير برونو فوشيه كلمة من على إدراج قصر الصنوبر حيث وضعت منصة رفع بجانبها اعلام الإتحاد الأوروبي، فرنسا ولبنان وقال فيها: "إنني سعيد جدا بالتوجه إليكم اليوم في الرابع عشر من تموز بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. لقد توجب علينا كلنا التأقلم مع ذلك. فالظروف الاستثنائية تفرض تنظيما استثنائيا.

وكالة أنباء رويترز

برلمان شرق ليبيا يطلب من مصر التدخل في الحرب

طلب برلمان شرق ليبيا من مصر التدخل المباشر في الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد لمواجهة الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس، وقال مجلس النواب الذي يعمل انطلاقا من مدينة طبرق الساحلية في الشرق إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالغزو والاحتلال التركي.

وجاء في البيان: للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطاول أمن بلدينا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الولايات المتحدة تعلن عن صفقة مقاتلات حديثة بمميزات جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن توجيهها طلبا رسميا لشركة الطائرات الأمريكية "بوينغ" لبدء إنتاج مقاتلات "إف -15 إكس" الجديدة، وذلك بعد توقيع اتفاق رسمي بين الطرفين، وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا جاء فيه: "وقعت القوات الجوية الأمريكية عقدًا بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "بوينغ" لإنتاج الدفعة الأولى من ثماني مقاتلات حديثة من طراز "إف -15 إكس التي تتميز بقدرتها على حمل الأسلحة وإطلاق أسلحة تفوق سرعة الصوت". وأضاف البيان: "كما تم التوافق على عقد غير محدود لتوريد عدد من الطائرات المقاتلة الجديدة بمبلغ 23 مليار دولار أمريكي".