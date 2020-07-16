أليسون مكمانوس

الجيش المصري وحملة احتواء الإرهاب في شمال سيناء

بدلاً من استئصال التهديد الجهادي، تهدف الاستراتيجية التي تنتهجها القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء إلى الاحتواء، ما يؤدّي إلى إطالة أمد النزاع المستمر منذ عقد من زمن.

بعد انقضاء نحو عقد من الزمن على انطلاق الجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية لمحاربة التمرد في شمال سيناء، لم تعلن هذه القوات بعد عن تحقيق نصر حاسم أو هزيمة نهائية. فقد أعرب الجيش، من خلال العملية العسكرية الكبرى الأخيرة التي أُطلِق عليها اسم "العملية الشاملة سيناء" في شباط 2018، عن نيته "وضع حد للإرهاب" في المحافظة؛ وقد رُبطت أهداف مماثلة بعمليات سابقة واسعة النطاق، بدءاً من العملية نسر في عام 2011. يكرر المتحدث باسم القوات المسلحة الإشارة، في البيانات الصادرة عن الجيش، إلى الرغبة في "استئصال الإرهاب"، علماً بأنه لا يُقدّم أي معلومات محدّثة عن سير عملية 2018 منذ البيان الثاني والثلاثين الذي صدر في 12 آذار 2019.

على الرغم من هذه البيانات الطموحة، تشي تحركات الجيش المصري في شمال سيناء بأن الهدف من الاستراتيجية هو الاحتواء والاستنزاف لا الاستئصال. ثمة أسباب متعددة خلف هذه الاستراتيجية الأكثر تواضعاً: فمع أنه قد تكون هناك رغبة جدّية في القضاء على التهديد الذي يشكّله المتشددون في المحافظة، تولّد طبيعة الدور المزدوج الذي يؤدّيه الجيش المصري بوصفه فريقاً سياسياً وعسكرياً، معوّقات تحول دون تمكّنه من تشكيل قوة ديناميكية قادرة على مواجهة التهديد أو تنفيذ استراتيجية "القوة الناعمة" السياسية الضرورية لقطع الطريق أمام تجنيد المتشددين. ولكن في حين نجح الجيش نسبياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية الأكثر واقعية للاحتواء، لا يزال التهديد المستمر مصدراً للقلق. تترتب تكاليف باهظة عن الإبقاء على وجود عسكري: فالجيش لا يزال يتكبد ضحايا وإصابات في صفوفه بصورة شبه يومية، ويرزح سكان المحافظة تحت وطأة المعاناة ويمكن أن ينجرّوا إلى الالتحاق بصفوف المتشددين، ويتسلل المتشددون على نحوٍ متقطّع إلى البر الرئيسي ويشنّون هجمات عليه.