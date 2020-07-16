TL

حاملاً ملف الحياد حط البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بعبدا لشرح خلفيات وابعاد طرحه مطمئناً بأن الفكرة لا تستهدف اي طرف انما تحييد لبنان عن الصراعات.

المنار

ما يجري فضيحة تفوق كل الفضائح، فالمستشفيات تكاد تتوقف بفعل فقدان مادة المازوت التي قال الوزير المعني انها تتبخر، والعتمة تتمدد بفعل داء التقنين الذي اصاب مولدات الكهرباء التي وجدت اصلا بفعل تقنين الكهرباء الرسمية.

nbn

بين السياسة والإقتصاد والمال يرسم المشهد الداخلي ليخرج لوحة بانورامية متعددة الأبعاد من الأزمات التي كان آخرها عودة مشهد النفايات إلى شوارع بيروت والضاحية الجنوبية والتي تمت معالجتها لاحقاً حيث بدأت الشركة المكلفة رفع النفايات بعد تسوية قضت بدفع مستحقاتها المالية.

mtv

أن نحيد لبنان عن درب الفيلة والحروب، أن نحيد لبنان عن المسالك القاتلة لهويته الثقافية ولتنوعه كوطن ملجأ للأقليات في هذا الشرق، أن نحيد لبنان إنقاذا لصيغته الفريدة هذه والتي أثبتت السنوات والتجارب أنها تصلح دواء لكل الدول المركبة، هذه الرسائل حملها البطريرك الراعي إلى بعبدا ساعياً مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى اعتناقها.

NTV

رفعت الكنيسة حيادها الى قصر بعبدا وأطلع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية على مضمون حصار الشرعية قائلاً: إن الحياد يعني التزامنا القضايا العربية المشتركة من دون الدخول في صراعات سياسية وعسكرية أو الدخول في أحلاف، إنما أن نكون المدافع الأول عن العدالة والسلام والتفاهم في القضايا العربية والدولية مع استثناء إسرائيل".

OTV

أكد لقاء بعبدا بين الرئيس عون والبطريرك الراعي اليوم المؤكد، لناحية ألا تعارض على الإطلاق بين رأس الدولة ورأس الكنيسة، بل تكامل تحت سقف الحرص على المصلحة الوطنية، كل من موقعه.

LBC

يكثر الحديث عن المساعدة العراقية للبنان، وعن عدم معارضة الولايات المتحدة لها، وهذه المساعدة التي لم تتبلور صورتها في شكل نهائي حتى الساعة، تتمحور حول شحنات من النفط، تنقل بحراً وتمنع غرق لبنان في العتمة الكلية او في فقدان البنزين والمازوت أيضا كلياً.

الميادين

أكد سفير ​ايران​ بدمشق جواد ترك أبادي، أن "بلاده ستستمر بدعم احتياجات ​سوريا​ من المشتقات النفطية، موضحاً أن "ايران على أتم الاستعداد لتقديم كل ما نستطيع من احتياجاته النفطية والطاقوية.

الجزيرة

أعلن رئيس الحكومة ​العراقي ​مصطفى الكاظمي​، أنه "سيعلن قريباً عن موعد لإجراء الانتخابات"، موضحاً "ضرورة أن تتعاون كل القوى المعنية لإكمال ​قانون الانتخابات​ ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة".

العربية

أشار المتحدث باسم وزارة الري والمياه المصرية محمد السباعي، رداً على إعلان وزير الري الإثيوبي بدء الملء الأولي لسد النهضة​، إلى أن "الإجراء التالي من مصر سيكون سياسياً من ​وزارة الخارجية​".