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لبنان الحر
أبدى النائب نديم الجميّل تأييده ودعمه لمواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. ولفت الجميل الى أنه "انا هنا اليوم تأييداً لمواقف غبطته الأخيرة لناحية ما يتعلق بالحياد وبالمواقف التي تتعلق بمناشدة رئيس الجمهورية فك الحصار عن القرار الحر الوطني.
صوت لبنان
أعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، أن "بعض القوى الحزبية في لبنان تعتبر ان المرحلة الحالية هي مرحلة المحرقة، ولا تستطيع فتح أبواب للمساعدة، ويجب على الحكومة اللبنانية الحالية أن تتخذ بعض الخطوات من أجل كسب ثقة المواطن.
radio orient
أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريح له من دارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، أن الزيارة من دون هدف والسفير شرفني ودعاني للعشاء وأنا أشعر أنني في منزلي في سفرة السعودية.
اذاعة النور
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، إلى أنه قام منذ بداية وجوده في الدولة "بإستراتيجية للنهوض بالزراعة والصناعة، وسلمتها للحكومة بمشاركة مئات الخبراء، وبعد ذلك حين دخلت وزارة الزراعة في عام 2009، قمت بتطوير الإستراتيجية تلك.
صوت المدى
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في لبنان غسان حاصباني، إلى أنه "لو تم تخصيص وتطبيق القوانين التي صدرت سنة 2002 لتنظيم قطاع الاتصالات لتحملت تلك الشركات المسؤولية"، لافتاً إلى أنه "زدنا المخاطر على خزينة الدولة لان القطاع لم تتم خصخصته".