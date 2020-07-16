لبنان الحر

أبدى النائب نديم الجميّل تأييده ودعمه لمواقف ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​. ولفت الجميل الى أنه "انا هنا اليوم تأييداً لمواقف غبطته الأخيرة لناحية ما يتعلق بالحياد وبالمواقف التي تتعلق بمناشدة ​رئيس الجمهورية​ فك الحصار عن القرار الحر الوطني.

صوت لبنان

أعتبر عضو ​​كتلة التنمية والتحرير​​ النائب ​ميشال موسى​، أن "بعض القوى الحزبية في ​لبنان​ تعتبر ان المرحلة الحالية هي مرحلة المحرقة، ولا تستطيع فتح أبواب للمساعدة، ويجب على ​الحكومة اللبنانية​ الحالية أن تتخذ بعض الخطوات من أجل كسب ثقة المواطن.

radio orient

أوضح المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ في تصريح له من دارة السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري، أن الزيارة من دون هدف والسفير شرفني ودعاني للعشاء وأنا أشعر أنني في منزلي في سفرة ​السعودية​.

اذاعة النور

أشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​حسين الحاج حسن​، إلى أنه قام منذ بداية وجوده في الدولة "بإستراتيجية للنهوض بالزراعة و​الصناعة​، وسلمتها للحكومة بمشاركة مئات الخبراء، وبعد ذلك حين دخلت ​وزارة الزراعة​ في عام 2009، قمت بتطوير الإستراتيجية تلك.

صوت المدى

أشار ‏نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ السابق في ​لبنان​ ​غسان حاصباني​، إلى أنه "لو تم تخصيص وتطبيق القوانين التي صدرت سنة 2002 لتنظيم ​قطاع الاتصالات​ لتحملت تلك الشركات المسؤولية"، لافتاً إلى أنه "زدنا المخاطر على خزينة الدولة لان القطاع لم تتم خصخصته".