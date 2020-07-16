أكد الرئيس الايراني، حسن روحاني، أن بلاده لم تستسلم أبداً سابقاً أمام ضغوطات الدول العظمى، وخاصة أمريكا، واليوم أيضاً هي لن تستسلم.

أفاد تقرير إعلامي غربي بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، بتفويض من الرئيس دونالد ترامب، نفذت منذ عام 2018 سلسلة عمليات سيبرانية سرية ضد "دول معادية" منها إيران وروسيا. ونقل عن مسؤولين أمريكيين سابقين مطلعين على الموضوع، تأكيدهم أن التفويض السري الذي منحه ترامب إلى CIA وسّع صلاحيات الوكالة في الأساليب التي تستخدمها في عملياتها من هذا النوع واختيار أهداف هذه العمليات، من خلال إلغاء كثير من القيود التي كانت قائمة حتى ذلك الحين على مدى سنوات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتحاد الأوروبي تم تأسيسه بهدف الاستفادة من الولايات المتحدة. وتم تأسيسه بهدف استغلال الولايات المتحدة، أنا أعرف ذلك". واوضح في مؤتمر صحافي "لا تنسوا أننا ننافس الصين والكثير من الدول الأخرى حول العالم. ونحن في سباق اقتصادي كبير مع دول أخرى، بما في ذلك مع أوروبا التي لم تتخذ موقفا جيدا تجاهنا".

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تدعم الولايات المتحدة كل الدول التي تعتبر أن الصين انتهكت حقوقها في بحر الصين الجنوبي، وذلك عبر منصات قانونية متعددة الأطراف. "وسنقدم لها المساعدة التي يمكننا توفيرها، إن كان ذلك عبر مؤسسات متعددة الأطراف أو رابطة دول جنوب شرق آسيا، أو عبر الرد القانوني، سنستخدم كل الأدوات التي نمتلكها".

استدعت وزارة الخارجية الصينية سفير الولايات المتحدة لدى بكين، تيري برانستيد، للاحتجاج على توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعا لفرض عقوبات على الصين بسبب قضية هونغ كونغ. وابلغته أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها، بما في ذلك عبر تطبيق عقوبات ضد شخصيات وكيانات أمريكية ذات الصلة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فرض الولايات المتحدة إجراءات تقييدية جديدة خاصة بتأشيرات الدخول بحق مسؤولي شركات صينية اتهمها بالإسهام في خرق حقوق الإنسان.