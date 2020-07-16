نداء الوطن/ماجدة عازار

نتاولت الحديث الذي أجرته "نداء الوطن" مع وزير الإقتصاد السابق منصور بطيش الذي وصف "كلّ ما يحصل اليوم بأنّه هروب إلى الأمام وتهرّب من تحمّل المسؤولية، لدى من شاركوا في رسم وهندسة وتطبيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلد طوال ثلاثة عقود. وأشار إلى أنّ هناك فرقاً بين الخسارات التي يتحدثون عنها وإجمالي الدين العام الذي يتوزع على مستويين: دين عام حكومي، وفجوة مصرف لبنان. والدين العام الحكومي منقسم إلى قسمين: قسم بالليرة اللبنانية قدرُه 95 ألف مليار ليرة، وقسم بالدولار الأميركي قدرُه 33.5 مليار دولار، أما فجوة مصرف لبنان فهي تتجاوز الـ 50 مليار دولار قبل احتساب قيمة الذهب. وبالنسبة لاحتساب الدَين العام الحكومي، المُسجّل في وزارة المال، فقد انخفض بما يوازي 40 مليار دولار دفعها كلها المواطنون، مباشرةً أو مواربةً من جيوبهم، من خلال إضعاف القوة الشرائية للناس وانخفاض مستوى معيشتهم. فالدَين بالليرة اللبنانية والذي يبلغ 95 ألف مليار ليرة، يوازي حوالى 63 مليار دولار اذا كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، فيما يقدر بـ 23 مليار دولار على سعر الـ4000 ليرة. أي هناك خفض بما يوازي 40 مليار دولار من الدَين العام نتيجة تدهور سعر العملة الوطنيّة. لكن يبقى الأخطر، الدَين العام بالدولار بقيمة 33.5 ملياراً، وفجوة مصرف لبنان التي هي أيضاً بالدولار. وهما العبء الكبير على واقعنا اليوم".

الأخبار/ليا القزي

قالت إنّ إجراءان جديدان تقوم بهما المصارف، يؤشّران إلى أنّها لم تتعلّم من تجربة الانهيار الحالي. الأول هو مضاعفة الأموال الجديدة بالدولار بنسبة تصل إلى 2.9 مرّة، أمّا الثاني فهو الموافقة على طلب زبائن تحويل ودائعهم من الليرة إلى الدولار، وتعمل المصارف التجارية اللبنانية وفقاً لـ"استراتيجية" وحيدة: "الهروب إلى الأمام". فعِوَضَ أن تلجأ إلى "شطب" مشاكلها، وتنظيف موازناتها، يتنكّر مالكوها والمُساهمون فيها لأرقام الخسائر التي وردت في الخطة الحكومية، ويضغطون عبر وكلائهم في مجلس النواب لتمرير تقريرٍ يُناسبهم، كما يُعرقلون برنامجاً مع صندوق النقد لأنّه سيفرض عليهم المشاركة الرئيسَة في دفع الخسائر.

الشرق/يحيى جابر

تحدّث عن الأزمات التي يعاني منها لبنان تحت ضغط حرب الدولار الأميركي على الليرة اللبنانية و"لقمة عيش اللبنانيين"، وليس في التداول ما يؤشر الى مخارج وحلول تعيد الامور الى طبيعتها، وتنجي هذا البلد من "لعبة الأمم"،

وأضاف أنّه ومع إرجاء وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان، زيارته لبنان إلى وبالتقاطع مع دخول "إسرائيل" على خط التهديدات بتعميم الإعلام الاسرائيلي خريطة أهداف من ٢٨ موقعا لأحياء سكنية، في ضواحي بيروت والبقاع والجنوب ، باعتبارها نقاط إطلاق وتخزين لصواريخ حزب الله، واصل البطريرك الراعي إطلاق صرخات وطنية عابرة لحدود الطوائف والمذاهب والمناطق، تركّز على الدولة المدنية، داعياً إلى "حياد لبنان الايجابي"، وعدم أخذه إلى أي محور قد يؤدي إلى تغيير وجه هذا البلد وهويته ودوره على المستويات الخارجية كافةً، كما على المستوى الداخلي اللبناني".