The New York Times

الولايات المتحدة تزن حظر السفر على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأسرهم من دخول الولايات المتحدة.

كما تدرس الإدارة مقترحات لإلغاء التأشيرات الأمريكية لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأفراد أسرهم الموجودين بالولايات المتحدة، وأيضًا وضع قيود على دخول جنود جيش التحرير الشعبي الصيني ورؤساء الشركات المملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية إلى البلاد.

ويبدو أن تنفيذ مثل هذه المقترحات سيكون في غاية الصعوبة، بالنظر إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يضم 92 مليون عضو، كما أن هذه المقترحات مدرجة في مشروع مرسوم للرئيس ترامب. وتستند هذه الوثيقة إلى قانون الهجرة الجنسية، وهي لم تكتمل بعد.

HAARETZ.com

تصاعد القتال بين أرمينيا وأذربيجان، ومقتل 16 شخصًا

أعلنت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشا ستيبانيان عن استئناف الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

ووفقا لها، بدأت الوحدات الأذربيجانية في الساعة 20/4 صباحاً بقصف قريتي أيجبار وموفسيس، باستخدام مدافع هاوتزر من طراز D-30.

ونوهت المتحدثة، بأن القتال لا يزال مستمرًا، بين الجانبين حتى الآن. وقالت إن الجيش الأرمني تمكن من القضاء على الاستفزازات الأذربيجانية.

وأشارت إلى أن هذا، كان أول انتهاك كبير لنظام وقف النار الذي تم فرضه منذ منتصف ليل يوم 15 تموز.

روسيا اليوم

11 دولة أوروبية تطالب الاتحاد الأوروبي بإعداد إجراءات ضد إسرائيل

وجه وزراء خارجية 11 دولة أوروبية رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، طالبوا فيها بإعداد إجراءات لمنع إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووقع على الرسالة الموجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية كل من بلجيكا وإيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفنلندا.

وجاء في الرسالة أن "ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يثير قلقا بالغا لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".

وأعرب الوزراء عن مخاوفهم من أن "الوقت ضيق" لمنع إسرائيل من ضم أراضي في الضفة.

وقد دعت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لمنعها من تطبيق خططها لضم الأراضي، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية والاعتراف بدولة فلسطين.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي قرار بعد بهذا الشأن، نظرًا لمعارضة بعض الدول الأخرى، وخاصة من أوروبا الشرقية، لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.