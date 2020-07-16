الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية استقبل البطريرك الماروني وتوافق حول مفهوم حياد لبنان الراعي: لا يجب اعتبار الحياد موجها ضد أحد وبكركي لا تسير لا مع معارضة ولا مع موالاة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وعرض معه آخر التطورات على الساحة المحلية. وجرى التطرق خلال اللقاء الى مواقف البطريرك الأخيرة لا سيما التي وردت في عظتي الاحد الأخيرتين حول موضوع حياد لبنان.

وكالة أنباء رويترز

بومبيو: المستثمرون في مشروعين روسيين لأنابيب الغاز يواجهون خطر عقوبات أمريكية

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المستثمرين في مشروعين روسيين لأنابيب الغاز الطبيعي من أنهم قد يواجهون عقوبات مع سعي إدارة ترامب إلي كبح النفوذ الاقتصادي للكرملين في أوروبا وتركيا. وأبلغ بومبيو مؤتمراً صحفياً أن المستثمرين الأوروبيين في مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" وفرع لخط أنابيب "ترك ستريم" قد يتعرضون لخطر عقوبات بموجب قانون أمريكي صدر في عام 2017 . وسينقل خطاً الأنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا وتركيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين وميركل يناقشان التسوية الأوكرانية والوضع في ليبيا وإيران

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أجرت مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان محور المحادثة تسوية النزاع في أوكرانيا، كما تم بحث قضايا حظر الأسلحة ضد إيران والوضع في ليبيا.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تعارض بشدة توقيع الولايات المتحدة مشروع قانون حول هونغ كونغ ليصبح قانونا

عارضت الصين بحزم وأدانت بشدة تحرك الجانب الأمريكي للتوقيع على ما يسمى بـ"مشروع قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ" ليصبح قانوناً، وفقاً لما جاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية. وقال البيان إن الولايات المتحدة وقعت حديثاً على ما يسمى بـ"مشروع قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ" ليصبح قانونا، والذي كان قد صدق عليه الكونغرس الأمريكي، في تجاهل للاحتجاجات الصينية الجادة.