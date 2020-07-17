الجمهورية 13-7-2020

"مرسيدس" يسيطر على "ستيريا"

فاز العالم البريطاني لويس هاميلتون بجائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد، متقدّماً على زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

الجمهورية 13-7-2020

جديناك يعتزل

أعلن القائد السابق لمنتخب أستراليا، مايكل جديناك، أنّه اعتزل كرة القدم بعد توقّفه عن اللّعب على المستوى الاحترافي منذ ذلك الوقت.

النهار 13-7-2020

"السيتيزنس" أمام قوس "CAS"... هل يغيب النادي الثري قارياً؟

يترقّب مانشستر سيتس المتوّج بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين المنصرمين، اليوم قرار محكمة التحكيم الرياضي "CAS"، بشأن استئنافه عقوبة منعه من المشاركة لموسمين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". وسيأتي القرار بعد يومين من ضمان "السيتيزنس" حسابياً مركزه الثاني في ترتيب الدوري الممتاز خلف البطل الجديد ليفربول، وبالتالي المشاركة في مسابقة دوري لأبطال أوروبا في الموسم المقبل.

نداء الوطن 14-7-2020

"موتو جي بي": إسباغارو إلى هوندا

أعلن فريق هوندا المشارك في بطولة العالم للدراجات الناريّة فئة "موتو جي بي"، أنّ الإسباني بول إسبارغارو سينضم إلى صفوفه اعتباراً من العام 2021، ليقود إلى جانب بطل العالم موطنه مارك ماكيز، أليكس، إلى الفريق الرديف.

نداء الوطن 16-7-2020

ميلان يضّم كاير حتى 2022

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تفعيل خيار التعاقد النهائي مع سيون كاير، قائد منتخب الدنماركي لكرة القدم، المعار إليه من إشبيلية الإسباني.