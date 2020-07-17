TL

تكدست ملفات الأزمات التي تضغط على لبنان الرسمي والسياسي والشعبي وقالت أوساط متابعة إن هذه الأزمات كانت تمر على لبنان بالمفرق أما اليوم فهي بالجملة.

المنار

لا أحد يمكنه أن يتخطى وجع الناس الذي بات يستعصي يوما بعد يوم، من الكهرباء المنقطعة الى المولدات التي تعاني شحاً بالمازوت ادخلها مرحلة التقنين، إلى الدولار المتفلت والأسعار التي لا يحدها قرار، وصولاً إلى النفايات العضوية التي عادت لتتراكم في الشوارع والطرقات، ناهيك عن بعض النفايات السياسية وانبعاثاتها الخطيرة..

nbn

بينما يتحكم الجمود بالمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي تتطاير الرسائل الخارجية ولا سيما الأميركية للمسؤولين اللبنانيين: طبقوا الإصلاحات تأخذوا المساعدات.

mtv

في الديمان حركة الزوار لم تنقطع. أبرزهم السفير الايراني الذي قام بزيارة لافتة في توقيتها ومضمونها. والواضح ان ثمة حركة باتجاه البطريرك لاحتواء مبادرته.

NTV

نفى المصرف المركزي كل الأنباء التي روجت لصدور تعميم يمنع اللبنانيين من الحصول على مبالغ محولة من الخارج بالدولار مؤكدا أن الإجراءت المصرفية باقية على حالها حيث إن التحويلات بالدولار ستقبض بالدولار ومن غير الممكن أن تتغير هذه الإجراءات.

OTV

نبه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن الوضع في لبنان خطير للغاية، ويتجاوز كونه مجرد أزمة اقتصادية أو تضخماً، مشيراً إلى أنها أزمة شاملة لها تبعات اجتماعية وسياسية خطيرة.

LBC

في البلد اليوم ثلاثة تحركات تستدعي الرصد والمتابعة:

حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تحت بند الحياد.

حركة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحت بند تأمين مساعدات عربية للبنان.

حركة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري.

كل هذه التحركات ما زالت في بدايتها ولم تصل بعد إلى مرحلة النضوج، لذا هي عرضة للكثير من الإجتهادات والتفسيرات وأحيانا التأويلات، بحسب الجهة المفسرة.

الميادين

التقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية ​حسام زكي​، ممثل ​مجلس سوريا الديمقراطية​ في مصر ​سيهانوك ديبو​. وشارك ديبو الأمين العام المساعد رؤية مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" للحل السوري ومشروع الإدارة الذاتية.

الجزيرة

أشار ​وزير الطاقة​ السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أنه "كان بيننا اختلاف مع ​روسيا​ وليس خلافا حول آثار ​فيروس كورونا​ ​المستجد "​كوفيد 19​"، لافتاً إلى أن "العمل الاستباقي أقل تكلفة من المعالجة بعد فوات الوقت​​​​​​".

العربية

أعلنت السلطات الصحية في ​الكويت​ عن أن إجمالي الإصابات بوباء كورونا تجاوز 57 ألفا بزيادة 791 حالة والوفيات 402 بزيادة 3 حالات خلال الساعات الـ 24 الماضية.