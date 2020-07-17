لبنان الحر

أشار رئيس ​حزب الوفاق الوطني​ ​بلال تقي الدين​، إلى أن "​أزمة الكهرباء​ أزمة بلا حل، لا يبدو أن الحلول سوف تبصر النور قريبا، بل قد تكون أزمة دائمة أبدية.

صوت لبنان

شدد رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​، على أن "التعرض لمسار ​نهر النيل​ وايقاف تدفقه صوب أراضي مصر و​السودان​ يشكل تهديداً للبشرية جمعاء وسابقة خطيرة في حجب الماء الجاري".

radio orient

أشار المدير العام المستقيل من ​وزارة المالية​ آلان بيفاني، إلى أنه "من الطبيعي ان يكون هناك تواصل بين من يهتمون بالمحتاجين في هذه الايام"، آملاً أن "تسمح الأيام أن يعاد التوزيع في البلد، وكل منا يساهم على طريقته من اجل اعادة انطلاق ​الاقتصاد​".

اذاعة النور

اعتبر عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ ان "المساعي الذي يقودها ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، جاءت متأخرة، بعدما اصبح المسار الذي نسير به سيؤدي عاجلاً ام آجلا الى الكارثة"، مشيراً إلى ان الجميع يرى ان "​لبنان​ الكبير" قد يختفي عن الخارطة .

صوت المدى

وجه عضو كتلة الكتائب النائب ​نديم الجميل​ سؤالاً الى ​وزير الخارجية​ ناصيف حتي، حول موقف سفير ​لبنان​ في ​مجلس حقوق الإنسان​، مشيرا إلى أنه "عن اية مقاومة يتكلم؟ فالموضوع خلافي بامتياز ولا إجماع على سلاح الحزب ولا على تفرّده بالقرارات الاستراتيجية.