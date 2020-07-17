التقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في مقر الجامعة ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر سيهانوك ديبو. وتحدث ديبو عن ضرورة دور الجامعة العربية في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبالبلدان العربية وخصوصا التهديدات التركية واحتلالها لمناطق في شمال سوريا، وأكد السفير زكي دعم الجامعة العربية للمعارضة الوطنية السورية المؤمنة بحل الأزمة السورية وفق مساره السياسي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة.

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى إجراء تحقيق نزيه في ضربات جوية أودت بحياة 11 مدنياً على الأقل في محافظة الجوف، وقال غريفيث "إن تجدد العنف يعقد الجهود التي تقودها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات"..

دعت السعودية، إلى مواصلة التركيز على ظاهرة "الإسلاموفوبيا"، التي تعد شكلاً من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب.

كشف الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد القبلاوي، أن بلاده طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، لبحث التدخلات الخارجية في شؤون البلاد. وأن هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الوزارة "لكشف الدول التي أسهمت وما تزال تسهم في دعم محاولات عسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد"..

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري، ناقش مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مجالات التعاون الثنائي وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتضمن الاتصال تأكيد الجانبين على التضامن والدعم المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما وما يواجههما من تحديات.

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان،إن سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به، وأشار خلال مؤتمر صحفيمع نظيره العراقي فؤاد حسين أن "زيارته لبغداد تهدف الى دعم الحكومة في مواجهة التحديات، ودعم القوات الأمنية في حربها ضد داعش".

قررت السلطات القضائية الأردنية، حل جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة بسبب "عدم تصويب أوضاعها القانونية" في البلاد.