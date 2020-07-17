أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الجزائري صبري بوقدوم في 22 الحالي بموسكو، في إطار استمرار الحوار بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الرئيسية التي تهم البلدين.

تنهم نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، الولايات المتحدة ، بخلق بؤر من عدم الاستقرار على طول الحدود الروسية، وقال "تبدي الولايات المتحدة، في إطار سياستها العامة لاحتواء روسيا، الاهتمام بخلق بؤر متقيحة، على محيط حدود روسيا الاتحادية، الأمر الذي سيجبرنا على استخدام الموارد المتاحة لمواجهة هذه التهديدات".

حذرت وزارة الدفاع الأذربيجانية من أن قواتها قد تنفذ ضربة دقيقة على محطة ميتسامور الكهروذرية غربي أرمينيا إذا قررت يريفان ضرب منشآت استراتيجية أذربيجانية. وأكدت موسكو أنها ستبذل قصارى جهدها للحد من التوتر بين باكو ويريفان، فيما اصطفت تركيا مع أذربيجان مهددة أرمينا بأنها "سدفع ثمن فعلتها".

أكد مصدران مطلعان، أن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يجري تحقيقاً فدرالياً في اختراق موقع "تويتر"، عقب سيطرة هاكرز على حسابات تخص جو بايدن، وكيم كارداشيان وآخرين.وأشار المكتب ، إلى أنه "نحن على علم بالحادث الأمني والذي يشمل العديد من حسابات (تويتر)، والتي تعود ملكيتها إلى أشخاص بارزين".

قالت الخارجية النمساوية، إن سلطات فيينا ترفض الخطط الأمريكية لفرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية على خط نقل الغاز الروسي"السيل الشمالي-2". واعلنت أن "النمسا ترفض رفضا قاطعا الخطط الأمريكية لفرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية ضد بناء السيل الشمالي- 2. نحن نعتمد على الحوار المباشر بين الشركاء وليس على الإجراءات الأحادية الجانب".

أكدت الصين أنها لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو أن تحل محلها، ودعت واشنطن إلى النظر إليها بموضوعية والعودة إلى المنطق السليم في سياساتها تجاه بكين، وانه إن الولايات المتحدة إذا اعتقدت الولايات المتحدة، أن كل ما تفعله الصين يمثل تهديداً، فإن مثل هذا النهج سيتحول إلى حقيقة. دعت وزير الخارجية الأمريكي للحضور إلى الصين وزيارة شينجيانغ، ليرى بنفسه عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور المسلمة في المنطقة.

استبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير حملته الانتخابية في خطوة تهدف لتعزيز فرص إعادة انتخابه، بينما يأتي حاليا خلف منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي.